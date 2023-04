Tata Martino manda mensaje a Cocca: “Espero que tenga la fortaleza para mantenerse”

Gerardo Martino terminó su mandato al frente de la Selección mexicana después del fracaso en el Mundial de Qatar 2022, siendo Diego Cocca su sucesor para encarar el nuevo proceso rumbo a 2026.

Tras haber dejado el banquillo del Tri, el Tata reconoció la presión que existe en dicho puesto, por lo que mandó un mensaje a Cocca, pues aseguró que en sus primeros juegos con el combinado nacional, ya está viviendo lo que él pasó en su última etapa.

Espero que tenga éxito con la Selección Mexicana. El camino no será fácil para él. No ha dirigido muchos juegos, y ya experimenta situaciones que viví a finales de mi segundo año con México. Espero que tenga la fortaleza, para mantenerse firme y continuar”, mencionó en entrevista con The Atlethic.

Además, el extécnico del Tri aceptó que el fracaso en Qatar era predecible según las expectativas de la afición; sin embargo, reconoció que tras lo hecho contra Arabia Saudita, México debió enfrentar a Francia en octavos de final.

“Cuando evalué lo ocurrido en la Copa del Mundo, pensé que los resultados fueron predecibles. Esto conforme a las expectativas de México. Con base a nuestro rendimiento, tuvimos que jugar ante Francia los Octavos de Final. El esfuerzo de nuestros jugadores no se puede cuestionar”, sentenció.