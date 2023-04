“No queremos los millones de Gignac, solo un salario digno en la Liga”: Ana Yrigoyen

La brecha salarial entre hombres y mujeres en el futbol mexicano sigue siendo abismal, razón por la que este martes se presentó una iniciativa en el Senado de la República, en la que se busca una igualdad salarial en el deporte.

Una de las mujeres que encabeza esta propuesta es la exfutbolista Ana Paola Yrigoyen, quien en entrevista con el diario ESTO, explicó que no se pide un salario millonario como el de André Pierre Gignac, pero si una remuneración justa que les permita enfocarse al 100 por ciento en su profesión.

“Es cierto no se genera igual. No se habla de que mañana ganarán exactamente lo mismo, se habla de un salario base digno. No se quieren los millones de Gignac, se quiere que la gente de Mazatlán o Necaxa pueda ganar 50 mil al mes para que a partir de ahí eventualmente se gane más. Estamos partiendo de una base económica super factible. Quizá en algún futuro se genere igual porque al final somos iguales”, mencionó.

En ese sentido, la exjugadora de equipos como Cruz Azul, Pumas y Pachuca, expresó su felicidad por poner su granita de arena en busca un “entorno justo para el deporte” y se mostró positiva sobre una pronta respuesta sobre la iniciativa.

“Quiero pensar que va a caminar. Creo que el mundo en los proyectos femeniles caminan bien. México está atravesando una coyuntura en cuestión electoral. En ese sentido la iniciativa tiene un caldo de cultivo propicio para caminar. No soy política, lo que nos queda es estar al pendiente porque no quiero que no pase nada, se quede en la congeladora y muera”, sentenció.