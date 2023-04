Checo Pérez estalla contra las carreras sprint: “Se enfoca más en el show que en el deporte”

Checo Pérez logró ocho puntos importantes en su lucha por alcanzar a Max Verstappen en el campeonato de pilotos después de ganar la primera carrera sprint del año que se disputó en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Sin embargo, el piloto mexicano se mostró crítico con este formato y al término de la competencia, mencionó en declaraciones para los medios que se vuelve más un show que una contienda deportiva, por lo que pidió a la Fórmula 1 cuidar este tipo de enfoques.

“Espero que no tengamos muchas carreras en este formato porque al final creo que quita un poco el deporte, lo hace más un show como crecimos y nos preparamos para salir a pista. Espero que tengamos pocas semanas así porque calificas ayer, calificas hoy otra vez y creo que es bastante tiempo muerto. Me gusta más el formato normal, si tenemos tres cuatro carreras así no pasa nada, entiendo que es importante los números en televisión y todo pero la Fórmula 1 no debe de pensar tanto en show y más en deporte”.

En esa misma línea, Checo reconoció que los puntos sumados le ayudan a seguir peleando por el primer lugar, pero aceptó que el día importante es la carrera de este domingo. “Al final es solo un sprint, son ocho importantes en el campeonato pero estoy consciente que mañana es el día importante”, añadió.

Es importante mencionar que el piloto jalisciense largará desde el tercer puesto en el circuito callejero de Bakú, por detrás de Charles Leclerc y Max Verstappen.

