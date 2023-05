Equipos deportivos celebran el día de Star Wars

Para todos los seguidores de Star Wars, el 4 de mayo se festeja una fecha muy especial. El eslogan de lo conmemoración es un juego de palabras que se genera a partir de la famosa frase: “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe) haciendo una analogía de lo similar que suena a “May the fourth be with you” (Que el 4 de mayo te acompañe).

Ante esta celebración, diversos equipos al rededor del mundo se han manifestado en redes sociales para conmemorar el día. En Liga MX, Pachuca y Juárez y Tigres femenil. Además, de la cuenta de la Selección Mexicana. Y finalmente Bayern Múnich, LA Galaxy y la Formula 1.

En el diseño de Juárez se observa a Alfredo Talavera y a Stefani Jiménez

Jamal Musiala figuró en la ilustración del Bayern Múnich

Javier “Chicharito” Hernández fue parte de la celebración del LA Galaxy

