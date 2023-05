Ruta para celebrar el Día de Star Wars en México

No importa el tiempo que pase: conmemorar la historia de la franquicia de Star Wars rejuvenece a toda la legión. El 4 de mayo es el día más importante del año para los fans de la saga. Es la fecha anual para el #StarWarsDay, una jornada surgida de una tradición popular iniciada por los fans y adoptada por Lucasfilm, que realza el espíritu del fanatismo con eventos globales, locales, nuevos contenidos, fiestas y más.

El mensaje May the 4th be with you conecta a seguidores de todo el mundo y surge de la asociación fonética del inglés May the Force be with you (Que la fuerza te acompañe).

Hay que recordar que este 4 de mayo se estrenará la segunda temporada de Star Wars: Visions, por Disney+.

Actividades especiales en México

Guadalajara

El universo de la saga llegará a través de la Banda de Música de Jalisco que realizará un concierto gratuito el Día de Star Wars. Además de lo musical, se proyectará Star Wars: Episodio VI. El retorno del Jedi, a las 19:00 horas, en el Jardín Agustín de la Rivera, frente al edificio Arroniz. Entrada libre.

Día de Star Wars en Guadalajara. (Foto: Cortesía.)

CDMX

El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) llevará a cabo un concierto sinfónico que se une a la fiesta mundial en homenaje a la franquicia de George Lucas. El punto de encuentro será la Alcaldía Venustiano Carranza, a las 19:00 horas.

Monterrey

La comunidad galáctica se reunirá el domingo 7 de mayo para celebrar el día de Star Wars en Patio Céntrika, donde tendrán como invitado especial a Hannibal Brown, voz en español de C-3PO.

Puebla

El Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) preparó un programa especial para este 3 y 4 de mayo, todo de manera gratuita, en el Teatro de la Ciudad. Habrá concierto y proyección de películas por el Día de Star Wars. Las actividades serán de 10:00 a 19:00 horas.