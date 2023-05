“El poco interés hacia la Liga MX afecta en la exportación de jugadores”: Rafa Márquez

Es bien sabido que el futbol mexicano despierta poco interés en Europa, algo que para Rafael Márquez, repercute en la cantidad de jugadores aztecas que emigran al viejo continente.

En entrevista con ESPN, el ahora entrenador del Barcelona Atletic aseguró que mientras no se realicen cambios drásticos, va a ser difícil que se voltee a ver a la Liga MX.

“Sinceramente no hay interés en el futbol mexicano y si me ahorro las explicaciones de cómo funciona, así que lamentablemente es la realidad de nuestro futbol, que hay poco interés de gente de Europa, pero creo que por lo mismo hay pocos jugadores mexicanos aquí en Europa, cuando quizás debería haber más. No es una liga o un mercado, mejor dicho, que interese a la gente. Europa obviamente les interesa más el mercado argentino o brasileño”, señaló.

Rafa Márquez jugó cinco mundiales con el Tri. Foto: Pier Marco Tacca/Getty Images

Respecto al fracaso de la Selección mexicana en Qatar 2022, el Káiser reconoció que era algo predecible, debido a cómo venía trabajando el combinado, por lo que consideró que Gerardo Martino, no terminó de la mejor forma como entrenador del Tri.

“Ya en los últimos momentos no se veía una selección compacta, no se veía un buen nivel de juego. Entonces, yo creo que todos pensábamos que podía ir mal. Había más la idea de que podía terminar mal el proceso del ‘Tata’ y pues bueno, al final de cuentas si no tienes un buen trabajo, si no haces bien las cosas, no puedes tener los resultados. Así que bueno, no fue un buen proceso. Ahora está un nuevo entrenador y ojalá que pueda tener mejores resultados que lo que ha pasado anteriormente”, sentenció.