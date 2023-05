PSG descarta a Messi para el duelo con el Troyes

El París Saint-Germain no se echó para atrás y este sábado dejaron a Lionel Messi fuera de la convocatoria para el partido del 7 de mayo ante el Troyes.

La Pulga fue sancionada por viajar a principios de semana a Arabia Saudita, pese a que no tenía permiso del del club francés.

Messi se disculpó con sus compañeros, entrenador y club este viernes a través de un video; sin embargo, fue dejado fuera de la convocatoria para el duelo de la jornada 34 de la Ligue 1.

El PSG dio a conocer hoy la lista de 19 jugadores llamados para el duelo, en la que aparecen varios canteranos, pero no explicó el motivo de la ausencia de Leo.

📄🆗 Le groupe parisien pour le déplacement à Troyes ce dimanche. #ESTACPSG I #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2023

La institución no dio detalles de la sanción que le fue impuesta a Messi, pero en medios trascendió que estaba suspendido por dos semanas, en los que no jugaría, ni entrenaría, además de que no recibiría su sueldo.

Todo indica que Lionel Messi está viviendo sus últimos momentos con el PSG, ya que al parecer no aceptó una renovación de contrato, que se suma a todo lo sucedido esta semana.

El PSG está peleando por el título de la Ligue 1, después de 33 jornadas macaca en primer lugar con 75 puntos, cinco más que el Marsella, y quedan cinco fechas por disputarse