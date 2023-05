Peso Pluma debutó como comentarista en la pelea del Canelo; David Faitelson se burló

El regreso de Saúl Canelo Álvarez a México dio mucho de qué hablar, pero no solo por lo que sucedió arriba del cuadrilátero, sino también abajo de él, donde uno de los protagonistas fue el reconocido cantante Peso Pluma.

El intérprete de corridos tumbados debutó como comentarista en dicha contienda en la que el Canelo venció por decisión unánime a John Ryder, donde participó como invitado especial de TUDN.

Durante su intervención, el intérprete de “Ella Baila Sola”, estuvo acompañado de Carlos el Zar Aguilar y Marco Antonio Barrera, a quien dicho sea de paso, fue su inspiración para definir su nombre artístico.

Una de las situaciones que más llamó la atención fue la vestimenta extravagante con la que se hizo presente en la transmisión y como era de esperarse, las reacciones en redes sociales sobre su participación no se hicieron esperar.

Durante un programa de debate de ESPN, en el que se analizaba el combate del Canelo, el reconocido periodista David Faitelson ironizó con la presencia de la doble P como analista.

“Tengo que adaptarme a los tiempos modernos, incluyendo que la narración en México, en uno de los canales, tenía a hoy un muy reconocido cantante, a Peso Pluma. Imagínese usted que yo estoy esperando un comentario de Peso Pluma, para que me diga cómo o porqué el Canelo no es capaz de noquear a John Ryder, pero está bien, no hay problema, puedo con eso y con más, nos adaptamos a las épocas”, mencionó.

Es importante mencionar que Peso Pluma ha ganado popularidad por la canción se ‘Ella Baila Sola’, misma que interpreta con Eslabón Armado. Incluso, el cantante fue relacionado con ser el responsable de entonar el Himno Nacional en la pelea del Canelo; sin embargo, fue Beto Vega quien cumplió con dicha función.

