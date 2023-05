Benjamín Mora lanza dardo a Chivas: “Vega y Guzmán no representan al equipo”

Chivas y Atlas se enfrentarán en una edición más del Clásico tapatío dentro de los cuartos de final del Clausura 2023, duelo que ha generado altas expectativas en la afición por la rivalidad entre ambos equipos.

Previo al juego de ida, Benjamín Mora, técnico de los rojinegros, lanzó un dardo al Rebaño al mencionar que Alexis Vega y Víctor Guzmán, máximos referentes en la actualidad rojiblanca, no representan a la institución.

“El Pocho Guzmán y Alexis Vega son uno de los mejores jugadores de nuestro país. Sabemos sus defectos y deficiencias, sabemos que no representan a Chivas ellos dos. Estamos pendiente a sus grandes características y a las nuestras, no me preocupa demasiado”, aseguró en conferencia de prensa.

Sobre la eliminatoria, el técnico mexicano señaló que los Zorros tienen más experiencia en estas instancias debido a lo hecho en los últimos torneos.

“Tenemos que dividir en dos partes. La primera lo mental y emocional toman un papel protagónico. Atlas está acostumbrado a jugar este tipo de partidos con mucha más frecuencia. Atlas sabe más en cuestión de pararse en una cancha durante 180 minutos. Fundamental el plan de juego, la estrategia, y las piezas dentro de los primeros 100 minutos”.

Por último, el timonel de la Furia destacó la peligrosidad de Julián Quiñones, asegurando que es un verdugo para muchos clubes de la Liga MX.

Yo creo que es un estado natural de Julián Quiñones, es el verdugo de muchos. Es uno de los mejores jugadores de la Liga MX, está extremadamente motivado para cerrar con goles. Yo no sé si calificarlo como verdugo de Chivas; es un jugador que nos ayuda mucho en el juego colectivo y esperemos que salga en un buen día”, sentenció.