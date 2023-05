¿Por qué The Legend of Zelda podría pronosticar el título de Chivas?

Las Chivas de Guadalajara disputarán la Liguilla del torneo Clausura 2023 y varias situaciones pronostican que el Rebaño podría pelear por el título; sin embargo, lo que realmente podría aumentar las esperanzas de los seguidores rojiblancos está relacionada con el videojuego The Legen of Zelda.

El útlimo título del conjunto tapatío se consiguió en el Clausura 2017, cuando vencieron en la final a los Tigres, el 28 de mayo. En ese mismo año, pero el tres de marzo se lanzó The Legend of Zelda: Breath of the Wild para las consolas Wii U y Nintendo Switch.

Ahora, en este 2023 las Chivas están nuevamente en la pelea por el título del futbol mexicano y el próximo 12 de mayo saldrá a la venta el nuevo videojuego de la zaga, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que es la continuación directa del anterior Zelda y será publicado para la consola Nintendo Switch

Otras coincidencias que hacen soñar a los aficionados del Rebaño es que las anteriores ocasiones que el equipo sumó 34 puntos en la fase regular, por lo menos disputó la finales: en el Verano 1997, Invierno 1998 y en el Clausura 2004, proclamándose campeón en la primera.

De igual forma en el Clausura 2017 también se enfrentaron con el Atlas, como ahora en el Clausura 2023, y tras eliminar a los Zorros terminaron levantando la copa.

Así que si eres aficionado de Chivas y del juego The Legend of Zelda, este 2023 puede ser un gran año. Habrá que ver si el equipo logra cumplirlo.