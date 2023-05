Santi Giménez asegura que Tata Martino fue ‘un pilar en su carrera’

Santiago Giménez es el jugador de moda en el futbol mexicano gracias a sus actuaciones en la Eredivisie, pero una de las situaciones más polémicas en su corta carrera fue su ausencia de la Copa del Mundo.

Fue en entrevista con Fox Sports, en donde el ariete del Feyenoord aseguró que no tiene rencores por la decisión de Gerardo Martino, e incluso lo considera un pilar en su carrera.

“No fue una llamada, fue un mensaje y me escribió que estaba muy feliz por mi presente y yo le agradecí. Lo tomé se el tipo de persona que es, me llevó a la Selección a los 18 años y fue una pieza clave en mi carrera. La decisión la acepté de la mejor manera”, dijo.

Por otra parte, aceptó que buscará mantenerse en el Feyenoord, tras estar cerca de terminar su primera temporada en el futbol neerlandés.

“Nuestro sueño es ir al club más grande de Europa, pero siento que aquí he crecido muchísimo y me falta crecer aún más, por lo que la opción A es quedarme y seguir creciendo más en lo futbolístico y en lo mental. Pueden llegar opciones que no puedes decir que no, pero mi opción A es quedarme en Feyenoord”.

Además, Santiago Giménez mandó un mensaje al futbol mexicano, en donde apuntó que, en ocasiones, no existe la confianza para el delantero mexicano.

“La confianza que me han dado aquí desde el día que llegué y me han hecho sentir importante, tanto en lo humano, como en lo futbolístico y creo que en México su hubo oportunidades. Algunas las aproveché, otras no y lo que sentía que no nos daban la constancia de minutos y creo que es lo que está pasando en el futbol mexicano. Te toque jugar 10 o 90 minutos, te tienes que sentir importante, y eso fue el cambio mental que tuve. Y si no era titular, me sentía importante”, indicó.

Santiago Giménez llegó a 22 anotaciones en todas las competiciones en esta campaña en la Eredivisie, a falta de tres encuentros, en donde el Feyenoord está muy cerca de convertirse en campeón.