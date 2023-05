Gareth Bale no jugará en el equipo de Deadpool

Gareth Bale no volverá a jugar futbol, así lo confirmó su agente Jonathan Barnett, quien también reveló que el galés rechazó la oferta del Wrexham, cuyos dueños son los actores Ryan Reynolds y Ron McElhenney.

Los Dragones rojos recientemente consiguieron su ascenso a la League Two, cuarta división del futbol inglés, tras 15 años en la Liga Nacional, por lo que Reynolds y McElhenney le ofrecieron a Bale salir del retiro para jugar una temporada con ellos.

Sin embargo, Bale se negó porque ya no quiere jugar al futbol”, además de que ya no tiene la forma para dedicarse al balompié profesional.

“Ha logrado todo lo que quería lograr: jugó para Gales al más alto nivel de la Copa del Mundo, que es lo que realmente quería hacer, y creo que sabía que su cuerpo ya no estaba a la altura. Ha tenido una momentos difíciles con su cuerpo en los últimos años”, declaró Barnett a Sky Sports News.

“Ha tenido una gran carrera. Ha disfrutado, pero ahora está teniendo una gran vida. Está con su familia, que es lo más importante. Está pasando mucho tiempo con sus hijos y eso es lo que quiere hacer”, comentó.

Jonathan aclaró que no ha hablado con Reynolds y McElhenney, pero afirmó que sería una plática inútil. “Bueno, ellos [Reynolds y McElhenney] en realidad no me han hablado. Es posible que hayan hablado con Gareth, pero no, Gareth ya no quiere jugar al futbol”, agregó.

Gareth Bale anunció su retiro empezando el 2023, después de que fue campeón con el LAFC en la MLS y tras disputar la Copa del Mundo de Qatar con Gales.