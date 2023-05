“Mientras tenga vida voy a ayudarlo”: JC Chávez habla sobre el estado de salud de su hijo

En días recientes, la familia Chávez se vio envuelta en la polémica después de que Julio César Chávez Jr publicó un polémico video en el que, entre otras cosas, mencionaba que sus allegados pretendían volver a anexarlo y no le dejaban disponer de su dinero.

Sin embargo, a días de dicho video, su padre Julio César Chávez González rompió el silencio para explicar el estado de salud de su hijo, informando que sufre depresión y debido a ello, tomó pastillas que lo hicieron delirar.

“Mi hijo Julio como todos saben acaba de salir de un programa de recuperación donde estuvo un año internado, desafortunadamente Julio sufre de depresión, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro. Volvió para atrás, has de cuenta que volvió a consumir pero sin consumir, simplemente tomó un ansiolítico, pero como es adicto se tomó tres y eso le hizo detonar y recordar cosas del pasado, a psicotizar y hablar puras pendejadas que es lo que hace uno cuando no está bien”, señaló el Gran Campeón durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, el ‘César del boxeo’ lamentó la situación por la que está pasando su hijo y dejó en claro que pese a los rumores que se han desatado por el polémico video, ayudará a su hijo mientras “tenga vida”.

“Estoy preocupado, él sabe que no se puede tomar una pastilla porque te detona. Hay gente que cree en las palabras de mi Julio, que yo le robo, que esto, que el otro, pero no, son cosas que uno inventa porque el cerebro se te inflama. Yo entiendo a mi hijo Julio. Lo único que puedo decir es que mientras yo tenga vida voy a ayudarlo, no voy a dejar que le pase algo, así la gente me odie yo voy a estar ahí para salvarle la vida”, aseguró.

Además, el histórico boxeador reveló que tras esta situación, su hijo ya se encuentra reposando; sin embargo, aseguró que no recuerda las acusaciones que hizo contra su familia.

“Ahorita está descansando, ya está más tranquilo, no puede creer las pendejadas que habló, dice que no se acuerda, para que veas cuando el cerebro se inflama uno habla puras estupideces. Estoy muy triste, pero hay que darle para adelante”.

Por último, Julio César Chávez confirmó que debido a esta situación, así como un problema en el cartílago, le impedirán tener la pelea de exhibición contra Erick “Terrible” Morales el 24 de junio en el estadio Caliente.

“Definitivamente con lo de Julio y ya con lo de Omar que no han querido entrenar ya no voy a pelear. Esta misión yo la iba a hacer para ver el regreso de mi hijo Julio limpio y retirarme de una forma bonita, llevarme ese recuerdo, esa satisfacción de dejar un legado a las nuevas generaciones que sí se puede, pero con esto la verdad no me queda más que bajarme del barco. Mi cuerpo está cansado por tanto estrés, ha sido difícil. Agradezco a la gente de Caliente, iba a ser algo muy bonito, si me recupero y mis hijos están bien pues a lo mejor me animo más adelante”, sentenció.