Henry Martín: ‘Si me quieren patear o hacer algo está perfecto’

Henry Martín, delantero del América, no tiene miedo de enfrentar a las Chivas ni mucho menos que los jugadores contrarios le peguen, después de su polémica celebración en el último Clásico nacional.

El yucateco marcó uno de los goles en el triunfo de 4-2 de la jornada 12 del Clausura 2023 y con su festejo imitó a un perro orinando, tal y como lo hizo Cuauhtémoc Blanco.

Aquí está el festejo completo de Henry Martín, denle RT y corazón para que toda la afición del Club América lo pueda ver JAJAJAJA eres una leyenda @HenryMartinM💙🦅💛 pic.twitter.com/bAAFIbCMMm — Roberto Haz (@tudimebeto) March 19, 2023

Los jugadores de Chivas reconocieron que eso los “calentó”, por lo que Martín sabe que podría recibir recriminaciones en los dos duelos de semifinales que disputarán esta semana.

“Estaría bien, así los van echando, y a lo mejor pueden parar el partido porque los van a expulsar. Si me quieren patear o hacer algo está perfecto, así es el futbol. Creo que esto es de inteligencia, no creo que suceda, pero si sucede, mejor para nosotros”, comentó Henry a los medios de comunicación.

Pese a esta polémica, el goleador señala que lo más importante es lo que se jugará en la cancha. “De por sí el Clásico ya viste, entonces más allá de los festejos y otras cosas lo que te resalta es el Clásico Nacional, es de lo que hay que hablar, lo que se va a jugar y pelear dentro de la cancha es lo más importante”.

Henry Martín también se dio tiempo para expresar que sí le molestó que la afición los abucheara en el duelo de cuartos de final ante el Atlético San Luis, debido a que todavía quedaba un tiempo por disputar.

“En lo personal salí un poco enojado el sábado porque no es que no merezcan criticarnos, están en todo su derecho, pero las formas no porque apenas iba medio tiempo y ya nos estaban abucheando y para mí eso no es correcto, que nos abucheen cuando el juego esté por terminar y el resultado no se logre, ahí sí, que critiquen pero cuando quedan 45 minutos, ellos nos tenían meter otro gol y viendo el equipo que tienen debieron tener más confianza”, agregó.

América y Chivas disputarán el duelo de ida de las semifinales este 18 de mayo en el Estadio Akron, mientras que la vuelta será el domingo 21 de mayor en el Azteca.