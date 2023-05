“No acudieron a nosotros”: AMLO sobre falta de apoyo a equipo de natación artística

La polémica por la falta de apoyos por parte de las autoridades a los deportistas tomó fuerza después de que el equipo de natación artística que triunfó en el mundial de la especialidad y declararon que no recibieron ayuda de Conade ni del gobierno, el presidente de México comentó que no les brindaron el apoyo directo porque no se acercaron a solicitarlo.

Un día después de que Andrés Manuel López Obrador comentará que el equipo de natación artística sí recibió apoyo gubernamental, modificó su respuesta al ser cuestionado sobre las declaraciones de los deportistas e indicó que no se les brindó ayuda porque no se acercaron a solicitarla.

El Presidente dice que las integrantes del equipo de nado sincronizado no acudieron al gobierno a pedir apoyo pues “la gente sabe de que como nunca se ha apoyado a los deportistas”. pic.twitter.com/5R42jR16xs — Azucena Uresti (@azucenau) May 18, 2023

El mandatario explicó que “se ha hecho todo un escándalo y que cualquier cosa la magnifican” a partir de las palabras de las atletas y señaló a los medios de comunicación por dar espacios a los deportistas para manifestar estos temas, ya “hay que ver que intereses están de por medio”.

Ana Gabriela Guevara Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

Por su parte, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, mencionó que a las deportistas elistadas de alto rendimiento sí se les da apoyo, aunque no supo dar montos al respecto, mientras que el presidente indicó que se trata de una campaña de desprestigio en contra de la titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara.