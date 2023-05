Rafael Nadal planea poner fin a su carrera en 2024 y anuncia su ausencia en Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal anunció su decisión de no participar en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada, en el que tenía la obligación de defender su título, ya que optó por tomarse un largo descanso para recuperarse completamente y manifestó su deseo de que el año 2024 sea el último en su carrera deportiva.

Nadal explicó que la lesión sufrida en Australia no ha evolucionado favorablemente y le impide competir en el torneo parisino. Además, el balear ha asegurado que no tiene intención de regresar a las canchas en los próximos meses y que se tomará un “punto y aparte” en su carrera para intentar recuperar plenamente su condición física. “No tengo una fecha de regreso, mi objetivo es que el 2024 sea mi último año”.

Siento mucho anunciar que no voy a poder estar en Roma. Todos sabéis cuánto me duele perderme otro de los torneos que han marcado mi carrera profesional y personal por todo el cariño y apoyo de los tifosi italianos. pic.twitter.com/attH8MQWU4 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) May 5, 2023

La lesión en el psoas ilíaco que sufrió el tenista español durante su participación en el Abierto de Australia el pasado 18 de enero ha limitado su temporada, con esta ausencia en Roland Garros, el tenista español ha salido del top 10 del ranking de la ATP, un hecho significativo en su exitosa trayectoria.

Hola a todos. Hace un tiempo que no me comunico directamente con vosotros. Han sido unas semanas y unos meses difíciles. Como sabéis me hice una una lesión importante en Australia, en el Psoas. pic.twitter.com/m0TbsGFn5t — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 20, 2023

En lo que va del año, Nadal solo ha podido disputar cuatro partidos y se ha perdido varios torneos importantes, como los Masters 1.000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, así como el Barcelona Open, su enfoque ahora estará en recuperarse por completo, con la esperanza de regresar en plena forma en su último año en el tenis profesional.