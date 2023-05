Ana Guevara arremete contra Paola Longoria: ‘Es una deudora y no puede recibir beca’

Continúa la polémica en la Conade, después de que la titular Ana Gabriela Guevara arremetió en contra de una figura del deporte mexicano como Paola Longoria.

En entrevista con Radio Fórmula y con la misma tendencia sobre la falta de apoyos a los deportistas, Guevara aseguró que Paola Longoria no puede recibir apoyos de la Conade debido a que no ha justificado los recursos entregados en 2014.

“”Paola Longoria también es deudora, no puede recibir apoyo ni ella ni la Federación Mexicana de Ráquetbol. Debe la federación, debe Paola y todo el equipo, no pueden recibir nada. No comprobó sus gastos, pero son ejercicios desde el 2014″, indicó.

Sin embargo, en la entrevista, la exvelocista apuntó a que la demanda en contra de Paola Longoria fue desestimada por falta de pruebas, luego de que las comprobaciones se extraviaron durante el proceso anterior.

Esta demanda es por el supuesto adeudo de 1.6 millones de pesos por parte de la atleta a la Conade.

Ana Gabriela Guevara continúa arremetiendo contra los atletas que han acusado la falta de apoyos, como al equipo de natación artística, que asegura que son “deudoras y en ningún momento se les traicionó”.

En las últimas semanas, la Conade ha estado en el ojo del huracán, tras el conflicto provocado con la Federación Mexicana de Natación, en donde se le ha quitado el apoyo a cerca de 70 atletas mexicanos.