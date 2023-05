“No nos da pena vender trajes de baño, es un orgullo”: Jessica Sobrino responde a Ana Guevara

Jessica Sobrino hizo historia para el deporte mexicano después de colgarse dos medallas de oro en el campeonato mundial de natación artística realizado en Soma Bay, Egipto, pese a no contar con el poyo por parte de alguna institución gubernamental, puesto que fue Fundación Telmex quien corrió con los gastos para que el representativo nacional pudiera asistir a la competencia.

Recientemente, la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, habló sobre este tema y mencionó que no le interesa la forma en que la Selección de natación artística consiga recursos para financiar sus competencias, ya que aseguró que sí se les dio un presupuesto de 40 millones de pesos para que continuaran con su preparación.

Al respecto, la sirena mexicana explicó en exclusiva con Publisport que la intención del equipo acuático no fue generar polémica en torno a este tema, por lo que lamentó las palabras de Ana Guevara y destacó que es un orgullo vender trajes de baño y otros productos para conseguir dinero de cara a futuras competencias, pues este recurso también es utilizado por muchas familias en México como una forma de sustento.

“La verdad es que nosotros nunca hemos buscado problemáticas, aunque se ha visto así, desde el principio empezamos a vender trajes de baño para solucionar el problema. Esto se ha complicado, entendemos que haya molestia pero de verdad que lo hacemos de corazón, lo que queremos es competir, nos enfocamos en estar entrenando. Es un poco triste que diga esto, pero tal vez es verdad, hemos tenido que hacer de todo para juntar dinero y estamos orgullosas, no nos da pena decir que tuvimos que vender trajes de baño, toallas. Al contrario, de hecho estamos muy agradecidas con las empresas, muchas amas de casa se mantienen de este tipo de ingresos, vender Tupperware, Avon, debería ser de orgullo porque muchas familias se mantienen de esto y, al contrario, decirle a las empresas que si se quieren sumar a nuestra causa estaremos agradecidas”.

Sobre si causaron molestia o indignación las declaraciones de la titular de la Conade, Jessica Sobrino se dijo preocupada, pues pese a los recientes éxitos, los cuales calificó como algo “maravilloso”, ve complicado que se pueda solucionar la falta de apoyo en el combinado acuático.

“Sobre todo causa un poco de preocupación porque vemos que alomejor no se va a resolver el problema, teníamos esperanza de que cumpliendo con las expectativas, trayendo las medallas, el tema se solucionara pero vemos que no sabemos qué va a pasar, seguimos en incertidumbre. Lo que queremos hacer es enfocarnos en los entrenamientos, en seguir teniendo recursos por si no tenemos cómo solventar gastos y seguir buscando personas que quieran apoyarnos porque lo que nos preocupa son las competencias, cómo vamos a pagarlas y el sueldo de las entrenadoras, que llevan mucho tiempo sin cobrar”.

En esa misma línea, la nadadora mexicana también habló sobre las declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa de este 18 de mayo, en la que justificó la falta de apoyo a las sirenas por no haberlo solicitado, por lo que pidió al presidente una reunión para aclarar la situación, ya que el equipo está concentrado únicamente en seguirse preparando para futuras competencias y no en generar polémicas.

“Justo nosotros nunca lo hicimos con el afán de molestar a nadie, realmente lo que nos interesa es competir, no estamos de lado de nadie. Sí vimos las declaraciones del presidente y nos encantaría que pudiera recibirnos para decirle que no fue intencionado, todo lo que hicimos fue con la meta de llegar a las competencias y no perder el ciclo olímpico. Nos gustaría que nos recibiera para que escuchara nuestro punto de vista, que vea que nada fue con malicia”.

Por si no lo viste: Blue Demon Jr. es reconocido por la Ciudad de México

Asimismo, Jessica Sobrino se sinceró al mencionar que en varias ocasiones ha pensado en tirar la toalla por las adversidades a las que se ha enfrentado, entre ellas la falta de recursos; sin embargo, el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos la mantiene con las ganas de no darse por vencida.

“Sí claro que sí (darse por vencida), la verdad creo que es un pensamiento que tenemos los deportistas. Siempre está el tirar la toalla o seguir adelante, pero no me arrepiento de nada, de seguir luchando. Lo que más me mantiene sobre todo es mi carrera, llevo 23 años practicando natación artística y quiero ir a los Juegos Olímpicos, no me voy a rendir tan fácil”.

Jessica Sobrino lleva 23 años practicando natación artística. Foto: Alejandra Mejía.

Además, la atleta tricolor compartió que aún está en duda la participación de la Selección mexicana de natación artística en los Juegos Panamericanos Chile 2023 precisamente por la falta de recursos.

“Los Juegos Centroamericanos tal vez se cubra por parte del Comité Olímpico, el Mundial en Japón, World Aquatics nos va a apoyar y eso nos da tranquilidad porque es muy caro el viaje. Solo estamos en la espera de qué va a pasar con los Panamericanos y para algunas competencias como esta, vamos a tener que pagar lo de las entrenadoras y fisioterapeutas. Vamos a seguir juntando recursos para estar listas para cuando se necesite”.

Por último, la deportista de 28 años envió un mensaje de unión para que se siga apoyando al deporte en México.

“Quisiera decirle en general al deporte que nos unamos, somos México, las medallas que trajimos es por México, que nos unamos y dejemos de dividir. Los atletas damos nuestra vida por el deporte mexicano, por estar en los mejores lugares, quiero dar las gracias a todas las empresas por apoyarnos, creo que podemos hacer algo maravilloso en la natación artística y en todos los deportes, confíen en los atletas, estamos dando todo en la alberca, en la cancha, estamos dando la vida por el deporte”, sentenció.