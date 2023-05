“Ganar el título de goleo sería la cereza del pastel”: Santi Giménez

Santiago Giménez ha tenido una adaptación importante en el futbol europeo y prueba de ello es que en su primer torneo ya se consagró campeón de la Eredivisie con el Feyenoord, a falta de dos jornadas para que concluya el campeonato.

El delantero mexicano ha sido un elemento clave en el ataque y prueba de ello es que se encuentra peleando el título de goleo en Países Bajos, pues se encuentra a dos tantos del máximo artillero, Anastasios Douvikas del Utrech, que tiene 17 anotaciones.

Al respecto, el Chaquito reconoció en entrevista con Azteca Deportes que le gustaría terminar la temporada como el máximo romperredes y destacó que sus compañeros le ayudarán a conseguir esta distinción.

“Creo que es la cereza del pastel al gran torneo que hicimos... No lo tomo como un logro personal, sino como algo grupal, yo no hubiera logrado todos esos goles sin el apoyo de mis compañeros y esta semana en el vestidor me han dicho que me van a dar todos los balones para que meta gol, eso es compañerismo, trabajo en equipo. Para mi es un sueño grupal y lo disfrutaría mucho”, reconoció.

La cereza del pastel ⚽️@Santigim9 descarta que esté obsesionado con el campeonato de goleo de la Eredivisie, pero sí es algo que le gustaría.



EXCLUSIVA con @Ventimilla#AztecaDeportes #SantiagoGiménez pic.twitter.com/8euXNb695G — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 19, 2023

sobre su futuro en el equipo, el delantero de 22 años aseguró que solo piensa en el Feyenoord, ya que se encuentra feliz en el equipo y considera que permanecer sería lo ideal siempre y cuando no llegue una oferta tentadora.

“Lo que sí sé es que estoy muy feliz en el Feyenoord, no sé que vaya a pasar, me quedan tres años de contrato en el Feyenoord, soy el hombre más feliz aquí y solo pienso en el equipo porque hasta ahora no hay ninguna oferta, después se llega a haberla se analiza, hay oportunidades que uno no puede decir que no, pero para mí quedarme sería lo ideal”, sentenció.