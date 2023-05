“Se debe apoyar a todos los atletas, no solo a los que lo piden”: Carlos Bremen

Luego del conflicto que existe entre la Conade y el equipo de natación artística, el empresario Carlos Bremen aseguró que es lamentable que se vivan estas polémicas; en charla con los medios, el empresario aseguró que no busca generar polémica, pero espera que siempre se apoye al deporte.

“No me gusta esto de la jiribilla, esas peleas, no me parece correcto. Hay que ser humildes de ambos lados. Ana (Guevara) tiene que ver cómo hacer más por los deportistas y qué siga apoyando, qué es la encomienda de ella y hay que ver por los deportistas. Siempre ha habido diferencias con las federaciones”

Carlos Bremen habla sobre el apoyo del presidente AMLO al deporte @IvanNavarro1006 pic.twitter.com/dsa6EO4Fs0 — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) May 19, 2023

Por otra parte, aseguró que se debe apoyar a todos los atletas y no solo a los que hacen llamado, “Yo apoyé a la Selección de Panamericanos y ahora yo digo que debemos apoyar a todos los atletas y no solo a los que lo piden en redes o en los medios.”

Carlos Bremer forma parte de los 11 empresarios que cenarán con AMLO y Trump (Rogelio Morales/Rogelio Morales)

También apuntó a que si hubo apoyo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, “Yo estuve cuando el presidente dio un apoyo de mil millones de pesos a 950 familias de deportistas mexicanos y ahí les dije que hicieran trabajar ese dinero. No sé dónde estaban ellas o si recibieron el apoyo, aunque ahora lo importante es evitar más polémicas”, finalizó.