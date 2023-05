Javier Tebas se disculpa con Vinicius por sus polémicas declaraciones

Recientemente el Presidente de LaLiga, Javier Tebas, ofreció unas palabras a algunos medios deportivos y aprovechó para tocar el tema de su polémica publicación dirigida a la estrella del cuadro merengue quién fue víctima de racismo durante un partido del torneo español.

Durante la entrevista, Tebas comentó que al momento de publicar el mensaje no buscó arremeter en contra de Vinicius y que el mal entendido se debía a que no había logrado expresarse de la manera correcta, razón por la cual ahora ofrece una disculpa al futbolista.

“Creo que una parte importante de la gente en Brasil no entendió el mensaje. No quería atacar a Vinicius, debo disculparme. Me expresé mal o no era el momento”, mencionó para ESPN Brasil.

Archivo - El presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante un desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel Rosewood Villa Magna, a 24 de noviembre de 2022, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press - Archivo (EDUARDO PARRA/Europa Press)

De la misma forma habló sobre las ganas que tiene de que el futbolista se mantenga jugando en LaLiga y como es que trabajará para proteger al delantero del acoso por parte de algunos aficionados.

“Seguiremos denunciando y encarcelando a todo el que ofenda a Vinicius. No podemos tolerar ataques a ningún jugador. No pararemos hasta acabar con todos”, apuntó el Presidente.

El incidente de racismo hacia el delantero merengue ha dado la vuelta al mundo y en muchos lugares se han dado mensajes de apoyo al brasileño quien vivió una pesadilla a manos de los seguidores del Valencia.