Real Madrid muestra su apoyo a Vinicius en triunfo ante Rayo Vallecano

El Real Madrid superó por 2-1 al Rayo Vallecano en la jornada 36 de LaLiga, tres puntos para mantener la tensión competitiva en busca de la segunda plaza mientras los vallecanos se alejan de la zona europea, gracias a los goles de Benzema y Rodrygo en un Santiago Bernabéu volcado con Vinícius Jr.

El delantero madrileño no jugó por unas molestias en la rodilla, liberado de la roja que vio en Mestalla el domingo. Dos días de condenas y medidas contra el racismo desde todos los ámbitos de la sociedad y el deporte, siguieron en casa del jugador. Vinícius agradeció el apoyo de sus compañeros, vestidos con su camiseta en la foto inicial, y de su afición, desde el palco junto al presidente del club, Florentino Pérez. Sin el ‘20′, fue Rodrygo quien animó el ataque blanco y Benzema, el más listo para abrir la lata.

El 1-0 llegó a la media hora, cuando el Rayo se durmió en un bote neutral. Después de un inicio más para los visitantes, el francés se hizo la pared con Valverde y sorteó a Dimitrievski. El Balón de Oro sorprendió por partida doble, ya que además de la acción rápida y que protestaron los de Iraola, el francés llevaba un rato cojeando.

El equipo de Carlo Ancelotti se adelantó en el primer disparo a puerta y mantuvo un buen ejercicio atrás con el que Courtois apenas tuvo trabajo. El Rayo fue de más a menos, después de media hora de buen fútbol, con Óscar Valentín y Comesaña mandando en el centro el campo y concentración atrás para impedir el avance rival.

Los de la franja probaron desde fuera del área y con Álvaro García llegando por banda izquierda, pero sin puntería. El Madrid tuvo momentos de posesión con los que desconectó al Rayo, aculado en exceso aunque sin sufrir remates mientras Benzema parecía fuera de combate. Así dolió más a los de Vallecas el 1-0 del galo.

Pese a la respuesta de Isi sin tener el cañón de otros días, el Rayo acusó el golpe y el Madrid se gustó en esos momentos perdonando el segundo antes del descanso. Los de Ancelotti rubricaron su guion en la reanudación, con posesión y un juego más vertical que un Rayo falto de ideas. Modric y Valverde dejaron sus últimos servicios antes de los cambios y el gol rondó más la meta de Dimitrievski.

No le importó al Madrid no generar excesivo peligro, pero el bloque bajo de Ancelotti no dejó ni un hueco a los visitantes. Sin embargo, los cambios de Iraola movieron el avispero en busca del gol. Raúl de Tomás, Salvi y Falcao entraron casi de golpe y, con el ‘Tigre’ suelto, ‘RDT’ se vio sin marca para fusilar el 1-1.

El ‘día de Vinícius’ lo reivindicó su compatriota Rodrygo con el 2-1 y el puño al aire, en el minuto 89, después de colarse con una diagonal infalible hacia la meta rival. Con solo apretar, en el robo de Kroos a Trejo, el Madrid aprovechó la ocasión de brindar un triunfo a ‘Vini’, protagonista desagradable pero vital para que el fútbol se haya puesto las pilas contra el racismo.