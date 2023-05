Selección mexicana jugará por primera vez en Mazatlán, confirma Ricardo Salinas

La Selección mexicana tendrá un verano bastante movido, ya que enfrentará las semifinales de la Nations League contra Estados Unidos y posteriormente jugará la Copa Oro.

Previo a ambos torneos, el Tri tendrá dos partidos de preparación, uno contra Camerún en San Diego, California, el 10 de junio y el otro será en territorio mexicano, pero esta vez no será en el Estadio Azteca.

Para sorpresa de muchos, el combinado tricolor jugará por primera vez en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el Estadio Kraken, así lo informó el dueño del equipo, Ricardo Salinas Pliego.

“Ahhh por cierto, les tengo noticias a los MAZATLECOS; se que han sido una afición grandiosa con el Mazatlán, ME TOCÓ VIVIRLO EN PERSONA… y que no hemos dado los resultados esperados, entonces a manera de disculpa con ustedes les tengo una sorpresa que me imagino que ya anda en las redes sociales”, publicó el mandamás de los cañoneros en su cuenta de Twitter.

Aunque no se ha hecho oficial la información, es prácticamente un hecho que el combinado nacional jugará en la Perla del Pacífico el próximo 7 de junio contra Trinidad y Tobago, duelo en el que Diego Cocca podrá disponer tanto de futbolistas que militen en la Liga MX como aquellos que juegan en el viejo continente.