El día que Tina Turner tocó en el Super Bowl, pero no en el show de medio tiempo

El mundo de la música ha perdido a una de sus grandes leyendas después de que se confirmó el fallecimiento de Tina Turner a los 83 años.

La conocida como la reina del rock & roll e ícono de la música también tuvo una gran relación con el deporte después de deslumbrar en el Super Bowl XXXIV.

Fue el 30 de enero del 2000 en donde la leyenda del rock fue quien se presentó previo al encuentro en donde St Louis Rams se enfrentó a los Tennessee Titans en el Georgia Dome, de Atlanta.

En ese show, Tina Turner interpretó las canciones ‘When the heartache is over’ y ‘Proud Mary’, mientras realizaba la promoción del disco Twenty Four Seven, antes de disputar el encuentro.

El momento más recordado de esta actuación en Atlanta fue cuando las porristas realizaron un baile al ritmo de ‘Rolling in the river’, que causó gran expectación entre los miles de fans.

En esa ocasión el show de medio tiempo estuvo a cargo de Phill Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton, y Edward James Olmos.

En aquella ocasión los Rams se llevaron el título de la mano del QB Kurt Warner, con un marcador final de 23-16, lo que significó su primer campeonato en la historia.

Cabe mencionar que Tina Turner se despidió del escenario y dela música en 2013 a la edad de 73 años después de una carrera musical de 54 años.