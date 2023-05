Andrea Pirlo rompe el internet y se suma al proyecto de la Kings League

El proyecto de la Kings League liderado por Gerard Pique sigue dando de que hablar y haciendo que el internet explote en cada jornada. En esta ocasión, la llamativa liga de streamers hizo un anuncio que ilusionó a todos los aficionados del futbol, la incorporación de un campeón del mundo que verá actividad con uno de los equipos más queridos del torneo.

El que un jugador profesional o ex profesional se ponga una de las camisetas de la Kings no es ninguna novedad, en anteriores ocasiones ya hemos visto desfilar nombres como: Javier Hernández, Sergio Agüero, Ronaldinho y más recientemente Djibril Cissé. Por lo que la llegada de Pirlo, aunque no es algo novedoso, si ilusiona por la calidad con la que jugaba sus partidos.

El anuncio se llevó a cabo en el stream de hoy y se reveló con una divertida dinámica en la que los presidentes de los equipos tenían que adivinar entre varias estrellas, el nombre del jugador. Al final fue Gerard Romero, presidente de Jijantes, el que soltó el nombre del ahora estratega Italiano y reveló lo antes mencionado.

Durante la siguiente dinámica se decidiría en cuál de todos los equipos jugaría, esto a través de una subasta. Y aunque es importante decir que estuvo muy cerca de vestir la playera de Pío FC, equipo de la mexicana Rivers, al final terminó yéndose con Jijantes a cambio de 18 millones.

¿CUÁNDO SERÁ EL DEBUT?

Pirlo ahora está listo para entrar al terreno de juego y se espera que sea durante la fecha 5 cuando el mediocampista vea acción por una única ocasión con el equipo de Romero.