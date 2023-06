¿Gareca al América?, el entrenador argentino renuncia a Vélez Sarsfield

Cada vez falta menos para que el torneo Apertura 2023 comience y el equipo de América aún sigue sin conseguir entrenador. Los de Coapa ya ha tocado algunas puertas interesantes y en todas la respuesta ha sido negativa, ahora una nueva opción podría asomarse con un nombre que ya ha sido vinculado con las Águilas con anterioridad.

Desde hace ya algunos torneos el nombre de Ricardo Gareca ha sonado en las instalaciones del nido, el entrenador con experiencia en selecciones nacionales es del gusto de algunos americanistas y se dice que también de la directiva, razón por la que podrían aprovechar su repentina salida del Velez Sarsfield para preguntar sobre la posibilidad de su llegada.

"Lo intenté. Gracias a todos!" Ricardo Gareca se despidió de los hinchas de Vélez... pic.twitter.com/6RXJSiqDmv — SportsCenter (@SC_ESPN) June 5, 2023

De momento el equipo argentino no ha oficializado la salida del estratega, pero en diversos medios ya se asegura que su renuncia habría sido un hecho, por lo que únicamente se esperaría el comunicado del club. Este mismo lunes se espera que Ricardo se despida del equipo y rompa así su relación de manera formal con el Fortín.

Es importante mencionar que en la última conferencia de prensa de Vélez el técnico no habría podido salir por complicaciones de salud, aunque luego se aseguró que no fue nada grave y que fue atendido inmediatamente. En esta temporada los resultados no acompañaron al entrenador y mantiene un registro de 1 triunfo en 12 partidos disputados.