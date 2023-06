Modelo e influencer Nadia Jémez destapa los trapitos al sol de Gerard Piqué

Gerard Piqué está envuelto en otra polémica más, luego que la influencer y modelo Nadia Jémez destapó una mala experiencia que tuvo en una cita con el ahora presidente de la Kings League.

El video de la hija del entrenador Paco Jémez, recordado en su paso por el Cruz Azul, ha causado mucha crítica hacia el exfutbolista debido a lo mal que habla de él y al contexto en el que se encuentra, después de haber engañado a su esposa Shakira y empezado una nueva relación con Clara Chia.

En su Tik Tok, la modelo declaró que para ella Piqué no es una persona de fiar, tachándolo de grosero y peligroso.

Te interesa: Messi confirma que jugará en el Inter Miami

“Es una persona no me transmite confianza. Si una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita y lo deja todo... A mí no me transmite confianza”, ha comenzado explicando Jémez para después narrar una experiencia que vivió junto a él.

“Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la Diagonal. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Porque le pareció correcto”, comentó con un tono de enojo.

“Gerard habría entrado a “100 y pico kilómetros por hora de velocidad en un parking” de la Ciudad Condal. “Entonces el señor del parking lo que hizo fue decirle, ‘mira no puedes entrar así en el parking’. Y Piqué le contestó de una manera: ‘Sí, vale, genial. Cómprate un amigo. No sé qué, no sé cuánto’. Y yo diciendo: ‘Por favor, que me saquen de aquí. ¿Qué hago aquí?’ No me lo podía creer”, les narró a sus followers.

@nadiajemezr PARTE 2 os dije al final del otro video que os iba a contar algo que me habia callado durante mucho tiempo y aqui lo teneis ♬ sonido original - Nadia Jemez

🚨 La influencer Nadia Jémez (hija de Paco Jémez y exnovia de Xbuyer) ha hablado sobre Gerard Piqué después de coincidir con él: pic.twitter.com/IIU6JVqSi2 — SrNaninho (@SrNaninho) June 6, 2023

La vida amorosa de la joven también fue noticia recientemente por el fin de su relación con Javi Ruiz, conocido como ‘XBuyer’, que también es uno de los equipos que compite en la Kings League, liga creada por Gerard Piqué.

Te recomendamos: Jeque qatarí pone ultimátum al Manchester United para comprarlo

Por lo que la gente ya especula si Piqué tuvo algo que ver con la separación de dicha relación, además de saber en qué fecha salieron ambos, si todavía estaban con sus parejas anteriores o no.

De momento, en redes sociales lo memes ya circulan sobre esta situación.