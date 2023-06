La futbolista más bella del mundo enamora con coqueto bikini

Ana Maria Markovic está disfrutando de sus vacaciones, después de que concluyera la temporada 2022-23, por lo que compartió en Instagram un par de fotografías con las que deslumbró a sus millones de seguidores. Te recomendamos. Leo Messi: “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba”

La considerada como la ‘Futbolista más bella del mundo’, publicó dos imágenes en las que aparece vistiendo un coqueto bikini rosa, por lo que ella misma señaló “verano en rosa”. Todo esto desde la Isla de Ciovo, Croacia.

La publicación recibió, hasta el momento, cientos de comentarios y más de 200 mil likes. Recordando que la croata cuenta con 2.8 millones de seguidores en Instagram.

Ana Maria tiene 23 años de edad y juega en el Grasshopper de Suiza, pero dejó de jugar desde principios de marzo cuando se lesionó la rodilla derecha, por lo que tuvo que ser operada.

Markovic es consciente del título que recibe por parte de los seguidores y ha expresado que no le molesta. “Me gustaron los artículos que me llamaban la futbolista más bella o una de las más bellas porque me alegra saber que piensan que soy hermosa” declaró en una ocasión a 20.min de Alemania.

Aunque también apuntó que lo que no le gustan es que la llamen ‘la futbolista más sexy del mundo’. “Eso no me gusto, en especial por mi familia. Creo que hay que tener cuidado con lo que se escribe sobre las demás personas. Sobre todo si lo haces sobre personas que no conoces”, señaló.