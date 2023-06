Federación Mexicana de Futbol hace oficial su nueva estructura rumbo al 2026

Nuevos cambios fueron presentados en la Federación Mexicana de Futbol (FMF), después de que fue anunciada la nueva estructura encabezada por Juan Carlos ‘la Bomba’ Rodríguez.

A través de un comunicado, y después de una sesión extraordinaria, la FMF aprobó la nueva estructura administrativa del máximo organismo del fútbol mexicano y cambios significativos a sus estatutos y reglamentos.

En primera instancia, Juan Carlos Rodríguez pasará a ser el Comisionado presidente de la FMF, el cual estará a cargo de la estrategia y la parte de desarrollo y crecimiento de la industria, mientras que los presidentes de las distintas Ligas se encargarán de la ejecución y operación.

“Estoy muy agradecido con el mandato que me dieron los dueños de equipos de la Liga MX y los miembros de la Asamblea de la FMF. He tenido la suerte de trabajar muy de cerca de nuestro futbol por muchos años, tanto en México como en EUA y me ilusiona mucho armar un equipo de trabajo con los intereses alineados, para identificar y atender grandes oportunidades de mejora en diferentes áreas de nuestro futbol, con la intención de competir con los mejores del mundo, a todos los niveles”.

Por su parte, el puesto de presidente ejecutivo de la FMF será tomado por Ivar Sisniega, que en las últimas semanas fue anunciado como asesor de Rodríguez. “Estoy muy emocionado e ilusionado con este nuevo reto y agradezco la invitación de Juan Carlos Rodríguez para incorporarme al equipo y trabajar en pro del fútbol mexicano.

La Asamblea General extraordinaria aprueba por unanimidad la nueva estructura de la FMF, con Juan Carlos Rodríguez Bas como Comisionado presidente e Ivar Sisniega Campbell como presidente ejecutivo de la FMF.



El fútbol es el deporte más importante en nuestro país y queremos construir un modelo propio de desarrollo que nos permita producir mejores futbolistas, elevar el nivel competitivo de todas nuestras selecciones y obtener resultados destacados de manera consistente que sean motivo de orgullo para todos los mexicanos”, declaró Sisniega.

En esta estructura también se contará con incorporación de la LIGA MX Femenil en el Comité Ejecutivo de la FMF, con derecho a voto, otorgándole representación ante la Asamblea General, puesto el cual será tomado por Mariana Gutiérrez, actual presidenta de la liga.

También se aprobó la democratización e inclusión de nuevos miembros en el Comité Ejecutivo de la FMF, otorgándole un voto a cada miembro, independientemente de la Liga que represente.

A la reunión asistieron Iñigo Riestra, Secretario General de la FMF; Luis Enrique Palma, director general de Administración y Finanzas; además de Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX; Miguel Ángel Diez, director de Liga Expansión MX; José Vázquez, director de Liga Premier; José Escobedo, titular de la Tercera División Profesional; y José Antonio Huízar, titular del Sector Amateur, quienes quedan ratificados en sus cargos para el siguiente periodo.