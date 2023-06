Zague revela que tuvo ofertas en Europa y América no lo dejó salir

Uno de los sueños más recurrentes en los futbolistas mexicanos es que sus grandes actuaciones los catapulten al viejo continente en donde puedan probar sus habilidades con un futbol más competido y de elite. Esto fue lo mismo que pensó Zague durante su época de futbolista donde se convirtió en figura y esperaba emigrar a Europa, lamentablemente para él esto no pudo ser posible debido a la directiva del América

Recientemente, en el podcast “La Capitana”, con Sandra de la Vega, el ahora comentarista platicó sobre algunas de sus vivencias cuando era jugador y una de las que más llamó la atención fue la que resolvió la duda de porque no fue a Europa. Ahí el naturalizado mexicano aclaró que existieron ofertas, pero no se le dejó salir.

“Venían otros equipos y decían Zague no sale, es institucional. Me acuerdo que también hubo ofertas para Europa, pero no me dejaron porque era esa época en la que pertenecías al club. Inclusive en Japón había un apogeo muy grande por el futbol que pagaba muy bien, un equipo vino, quería contratarme, pero no me vendían”, mencionó el ex delantero de la Selección Mexicana.

(LUIS ROBERTO ALVES ZAGUE 1993/MEXSPORT)

De igual manera, Luis Roberto, habló de su frustración por no poder irse rumbo a Europa debido a que el interés no fue de una ocasión, sino que en repetidas veces equipos de diferentes países preguntaron por él, teniendo la posibilidad de jugar incluso en el futbol Alemán.

“Estaba medio frustrado por no haber podido irme, por ejemplo a España en su momento, Portugal también hubo interés e inclusive en Alemania, luego de la Copa América en el 93´, que fue la primera participación de México en un torneo de esa magnitud, existió la posibilidad de irme, pero me decían tú eres institucional y no vas a salir”, declaró.

Por último, Zague agregó que actualmente el proceso para que un futbolista salga rumbo a Europa es un poco más fácil porque ya no existe el llamado pacto de caballeros y cuando se termina su contrato se pueden ir. Aunque también habla de algunos casos en los que los jugadores son mal asesorados por sus padres y toman malas decisiones.