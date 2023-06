Reggie Stephen, ex estrella de la NFL estrena su nuevo sencillo titulado “Tierra Madre”

Reggie Stephen Reggie Stephen ex estrella de la NFL

Muchas son las historias de deportistas que al alejarse de sus disciplinas deciden dar sus primeros pasos a en la industria de la música. Ese es el caso de Reggie Stephens, un ex jugador de futbol americano que hizo un gran papel en los emparrillados llegando al Super Bowl de la temporada 2000 / 2001, y ahora en su faceta de rapero, emociona a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Tierra Madre”, una colaboración con Los Cojolites y One Drop Scott.

El ex esquinero tuvo una efímera, pero buena carrera en el deporte, iniciando profesionalmente en 1999 y anunciando su retiro en 2003. En ese lapso, Stephens, puede presumir el haber llevado al Supertazón del año 2001 a New York. Lamentablemente, cayeron por marcador de 34 - 7 ante Baltimore, pero su nombre quedó escrito en el equipo de los Gigantes que ese año hicieron una gran temporada.

A partir de ahí su vida dio un giro impresionante y decidió cambiar los cascos por los micrófonos convirtiéndose en un gran rapero que cuenta con buenas colaboraciones con varios artistas, entre ellos: Bon Jovi y George Clinton. Ahora, el vocalista vuelve a impresionar con su más reciente trabajo titulado “Tierra Madre”, un tema lanzado en conjunto con Los Cojolitos y One Drop Scott.

Publisport tuvo la oportunidad de hablar en exclusiva con Reggie y ahí confesó cosas interesantes referentes a su nuevo material y a su paso por el mundo del deporte. Una de las cosas más destacadas fueron sus palabras respecto sobre su cambio de vida, ser una estrella de la NFL y luego convertirse en un rapero reconocido.

“El cambio fue fácil, yo crecí con la música y fui muy talentoso en el futbol por capricho. Quise jugar porque no podía pagar la educación. Conseguí una beca, el futbol tomó su camino, pero el deporte también me ayudó a conseguir mi primer contrato con la disquera, y esa fue la transición”, señaló el ex jugador.

De la misma forma, se tomó un momento para hablar de la relación que tiene el deporte con la música y como los objetivos siempre van de la mano con el trabajo duro y la educación

“El nexo es el trabajo, hay que hacer mucho y estudiar para lograr los objetivos. Hay gente con más y menos talento, pero es el motor de trabajo lo que te hace triunfar. También debes tener alguien que confíe en ti y yo conocí a One Dropp Scott, lo conozco hace más de 20 años y me ha guiado durante mi carrera musical” Señalo.

Así mismo, no dejó pasar la oportunidad de comentar que la música se ha convertido en una salvación y sanción para él, ya que todo su día lo puede transformar en canciones y eso le encanta. Con referente a la pieza con Los Cojolitos, se aclara que ya se vienen más trabajos en conjunto.

“La colaboración comenzó cuando grabábamos una base en la que se dejó espacio para que grabaran otros músicos y después de probar con varios artistas encontramos a One y Reggie, entonces todo conectó. Esperamos más colaboraciones, en un mes sale otro tema “Tambores de la Libertad” y se esperan siete canciones más”, mencionó la agrupación.