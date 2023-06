Santiago Baños revela las cualidades del próximo DT del América

Uno de los personajes más criticados en el América es Santiago Baños, quien salió a aclarar algunas situaciones puntuales como la llegada de un nuevo entrenador.

En entrevista con TUDN, el directivo aseguró que espera que esta semana ya se pueda presentar al nuevo técnico azulcrema, de cara al Apertura 2023.

“Ya mero, estamos muy adelantados en la negociación. Espero que el jueves podamos tener noticias. Poder anunciarlo entre jueves y viernes y que se incorpore en Lake City. Nos agarró de sorpresa la renuncia del Tano después de la serie contra Chivas y después varios eventos que nos toman tiempo. No es contratar por contratar”, dijo.

Por otra parte, Santiago Baños dio a conocer cuales son las características que deberá tener el próximo entrenador del América.

“Un técnico joven, actualizado, disciplinado y que no renuncie a futbol ofensivo, que tenga ganas de venir a América. No será mexicano. No es el momento de tener a uno. Hoy el perfil que buscamos va por otro camino. No en esta ventana entrevistar a mexicanos, pero me voy a sentar con ellos para que me expliquen sus proyectos y sus formas”, apuntó.

Además, aseguró que no le agradó la forma en que se dio la salida de Fernando Ortiz de las Águilas, tras la eliminación ante Chivas en semifinales del Clausura 2023.

“Si tú me hablas terminando el partido y me dices ‘oye, estoy pensando esto’, yo le hubiera respondido, ‘sabes qué, porque no mañana nos juntamos, nos tomamos un café, más fríos y lo vemos’ y si sigue pensando igual está bien. Entonces salimos a dar una conferencia, y decimos gracias señores. Tan amigos como siempre, se termina la relación laboral y cada quien en su camino. Yo creo que las formas de ellos no son las adecuadas, pero bueno, eso ya pasó”, sentenció.