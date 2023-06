Rafa Márquez es renovado como entrenador del Barcelona B: “Estoy feliz”

Rafael Márquez tuvo un gran debut como entrenador del Barcelona Atlétic, llegando hasta la final por el ascenso a Segunda División y por ende, el club decidió renovarlo para la temporada 2023-2024.

Mediante redes sociales el club catalán presumió la extensión de contrato del mexicano, quien aparece en unas fotografías junto a Joan Laporta, presidente del club.

“Rafael Márquez ha completado una muy buena primera temporada como entrenador del filial azulgrana, y continuará vinculado al Club un curso más, hasta el 30 de junio de 2024″, informó el cuadro culé.

❗️ 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀



@RafaMarquezMX continuará en el banquillo del Barça Atlétic la temporada 2023/24



— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 14, 2023

“Estoy feliz de renovar con el club que me ha abierto las puertas para esta nueva etapa. He disfrutado al máximo la he pasado bastante bien, ha sido una experiencia única, me dan ganas de seguir. Trataremos de pulir a los jugadores que tengan talento y darles herramientas para que puedan subir”, mencionó el exjugador azteca.

@RafaMarquezMX : "He disfrutado de la primera experiencia, ahora tengo una segunda temporada y quiero aprovecharlo"



— Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) June 14, 2023

Es importante mencionar que, en su etapa como futbolista, Rafael Márquez jugó de 2003 a 2010 con el Barcelona, siendo parte del histórico sextete que consiguió el club en 2009.

Incluso, el propio Káiser ha reconocido que su etapa exitosa en el club le ha ayudado como entrenador, puesto que las nuevas generaciones lo ven como un referente de la institución.