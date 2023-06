“Es doloso que digan que no se les apoya, no tienen llenadera”: Ana Guevara

Ana Gabriela Guevara ha estado envuelta en la polémica por sus constantes declaraciones en contra de la Selección mexicana de natación artística, razón por la que ha recibido infinidad de críticas.

Sin embargo, la ahora titular de la Conade rompió el silencio y en entrevista con David Faitelson explicó los motivos por los que “no es viable” brindarle el apoyo directo a las sirenas mexicanas debido a los problemas que existen en torno a la Federación Mexicana de Natación.

“Yo no las mandé a vender, es un chantaje, estaban avisadas de la situación legal por la que atraviesan y siguen atravesando. Yo trabajo para el gobierno mexicano y es mi deber cuidar a quien le damos el recurso. Si omito lo que dice la ley me vuelvo en ese momento con una falta grave y podemos ir a la cárcel. Si hubiese sido una decisión de madruguete te daría la razón, pero como se dieron las cosas no. Ellas y todo el gremio de la natación fueron avisados de la situación legal de su federación y cuál era la situación al interior de la Conade, lo único que hicimos fue conmidarles de que abogaran con su federación a que les ayudaran a cómo sí, el recurso está dentro de la instalación, lo tiene la Conade, lo que hay sí es un impedimento legal con el cual no podemos violentar el marco legal”, explicó.

En esa misma línea, la directora de la máxima autoridad del deporte en México detalló el por qué no puede intervenir en los problemas que existen en la FMN y dejó en claro que en otras disciplinas como atletismo y tiro con arco, los deportistas reciben el apoyo directamente, sin la intervención de sus respectivas federaciones.

“No es que defendamos al aún presidente Kiril Todorov, simplemente hacemos validar lo que legalmente es, yo no tengo facultades para decirle a él quítate, tendrá que ser la autoridad calificadora, sea Hacienda, Fiscalía, quien sea, si lo que dicen de él y la Federación es cierto o no. Mientras yo no tenga un fallo o veredicto de una autoridad no puedo tomar determinación. Son deudas añejas que deben de comprobar. Cuando una Federación está en regla, el presidente tiene que comprobarlo, cuando se controvierte es cuando vienen los recursos directos con los atletas, como sucede con ciclismo, tiro con arco, atletismo y pentatlón moderno, el atleta asume la responsabilidad y comprueba”, aseguró.

En esa misma línea, la exatleta insistió en que se trata de un chantaje por parte de las deportistas, pues señaló que en cuatro años del actual gobierno de México se les ha brindado apoyo económico.

“Es chantaje porque aquí hay el recurso, la solución está aquí adentro, simplemente no tenemos vialidad para darles el recurso, no es que no queramos. No es barato mantener un equipo, el gremio de la natación cuesta alrededor de 12 millones de pesos al año, la FINA no se los va a dar, tampoco un particular, es el chantaje del momento, con todo respeto para los patrocinadores que se hayan subido, porque entonces todo lo demás dónde quedó, los años anteriores. Este chantaje de ‘no nos apoyas’ dices carajo, parece que no tienen llenadera, el presidente les dio apoyo a medallistas, no medallistas y a toda la tropa” señaló.

Por último Ana Guevara calificó como “doloso” las declaraciones de las nadadoras mexicanas, asegurando que se está “distorsionando” la situación que enfrentan, recalcando que la manutención de los deportistas es sumamente costoso.

“En cuatro años, se han destinado solo 12 millones de pesos a la natación artística, de estímulo del presidente. Entonces al decir ‘no nos apoyan’, eso era superior a su beca, viajes, todo. Un estimulo del presidente, reconocimiento de su trabajo y representación al país, simplemente por el placer de reconocerlos... En promedio vale 80 mil pesos mensuales mantener al deportista en el Centro Nacional de Alto Rendimiento entonces esta parte de decir ‘el gobierno no me apoya’, la verdad que es muy doloso, con mucho dolo y con ganas de distorsionar lo que no está distorsionado.. entre todas las disciplinas yo creo que se invierte unos 600 millones de pesos al año” sentenció.