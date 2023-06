“Un sueño imposible que se hizo posible, ha sido un viaje fantástico: Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic anunció hace poco su retiro del futbol profesional después de 24 años activo. Incluso, el Milan le realizó un emotivo homenaje de despedida en San Siro en su último juego de la temporada en casa.

Sin embargo, el futbolista decidió despedirse del balompié de una forma emotiva y mediante su cuenta de Instagram, publicó una carta en la que recordó su paso por los distintos equipos en los que jugó, resaltando que pudo cumplir su sueño de jugar a nivel profesional.

“Empezó con un sueño. Un sueño que pasó de imposible a posible. Nací en Malmo. Crecí en Ámsterdam. Me hice más sabio en Turín. Me convertí en un león en Barcelona. Crecí en Milán y adquirí nuevas perspectivas en París. Gané resistencia en Manchester y me divertí en Los Ángeles. Y finalmente encontré la paz en mi nuevo hogar de Milán. Me hice a mí mismo. Y el legado que espero dejar tras de mí son todos los nuevos zlatanos hechos a sí mismos. Todos los que tienen el corazón de un león. Todos los que tienen el fuego ardiente en los ojos. Todos los que entienden de verdad que lo imposible no es nada”.

Asimismo, la leyenda sueca culminó su carta recordando a su amigo y exagente Mino Raiola, quien falleció en 2022 por problemas pulmonares.

“Gracias por todo. ¡Mino, lo hicimos! El viaje ha terminado. Ha sido un viaje increíble. Te extraño”, sentenció.

Es importante mencionar que el exgoleador rossoneri colgó los botínes a los 42 años, siendo uno de los mejores jugadores de la última década. A lo largo de su carrera, logró marcar 511 goles en 866 partidos oficiales y ganó 32 títulos, además de ser el máximo goleador de su selección con 32 anotaciones.