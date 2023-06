Diego Cocca desmiente mala relación con los jugadores

Luego del repentino despido de Diego Cocca de la Selección Mexicana, el estratega argentino habló para los micrófonos de Tv Azteca y tocó varios temas que envolvieron a su gestión. Uno de ellos fue la supuesta fricción que existía entre algunos jugadores y el propio entrenador debido a inconformidades y temas personales.

Diego confesó en entrevista con David Medrano y Omar Villarreal que dentro del vestidor de la selección no exista problema alguno e incluso tacho de ‘mentira’ algunas versiones que apuntaban a que algunos jugadores se querían ir de la concentración.

“La relación con los jugadores estaba mejor, es mentira que se quisieran ir. Tenían ganas de estar y participar. Cada uno tendrá sus asuntos, pero había mucho compromiso para sacar esta selección adelante”, comentó.

De la misma manera, aseguró que por parte de los jugadores nunca existió rechazo al proyecto y que el apoyo hacia los futbolistas era bastante, esto en cuanto a las situaciones externas que los incomodaban.

“No hubo rechazo al proyecto. Se trataron de modificar algunas situaciones, ellos lo externaron y nosotros se lo transmitimos a los directivos. Seguramente más adelante todos estarán en el mismo canal. Ellos sintieron que los escuchamos y que les dimos respuestas”, finalizó.

¿Qué fue lo que pasó? 🧐



En entrevista exclusiva, Diego Cocca relata qué fue lo que sucedió tras recibir la noticia de que dejaría de ser DT de la Selección Mexicana.



🎙 @medranoazteca @OmarVV9 #AztecaDeportes #DiegoCocca pic.twitter.com/6ckdA9STd0 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 19, 2023

Estas declaraciones desentonan bastante con las dichas hace unos días por Johan Vásquez, en las cuales mencionaba que no se sentía valorado y que le gustaría que se pusieran en su lugar respecto a que aún no ha reportado con su club y no sabe si lo tomaran en cuenta o no.

“Me causa molestia, obviamente todos queremos jugar. Yo recuerdo que cuando estaba en México quería ir a Europa para ganarme un lugar, pero hoy en día no cambia esa situación y ya no sé qué hacer. Me gustaría hablar para que se pongan en mi situación (referente a su club) voy a reportar con el Genoa, pero no sé si me voy a quedar y llegar tarde para que me digan eso, es difícil”, concluyó.