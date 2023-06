Diego Cocca: ‘No nos dieron tiempo ni paciencia’

Diego Cocca dejó de ser entrenador de la Selección mexicana de futbol este 19 de junio, con tan solo 129 días en el cargo, por lo que el argentino dio su versión sobre lo sucedido y se mostró triste por su intempestiva salida del conjunto azteca.

“Hoy en la mañana vino Ivar Sisniega para comunicarme que habían tomado la decisión de que dejábamos de ser el cuerpo técnico de la Selección. Ante esas decisiones no hay mucho que hacer, entonces hablamos con los jugadores, les explicamos y también quería transmitirlo para que la gente sepa lo que paso”, declaró en entrevista con Azteca Deportes.

Cocca señaló que respeta la decisión de la Federación Mexicana de Futbol, aunque no la comparte, debido a que tenía un proyecto que se estaba desarrollando y que lo que faltó fue paciente y tiempo.

“Fue una decisión de la Federación, la cual hay que respetar. La verdad estoy triste, porque queríamos formar parte de la Selección, nos sentíamos muy orgullosos de estar en esa Selección. Estábamos convencidos de que estábamos construyendo algo. Había un proyecto, habíamos bajado el promedio de edad, teníamos un promedio de cinco o seis entrenamientos con los jugadores y era lógico que no se veía el funcionamiento futbolístico que todos queríamos, pero estábamos convencidos de que con tiempo y con paciencia se iba a ver, lamentablemente no nos dieron ese tiempo ni esa paciencia”, explicó.

Para Diego, ya no importan tanto los motivos de su despido, debido a que la decisión ya estaba tomada y no los iba a hacer cambiar de opinión. “Fue una decisión de ellos, los argumentos creo que son secundarias, porque los argumentos que tengan no los comparta y le pueda dar mis fundamentos, él no es el que toma las decisiones y la decisión ya estaba tomada. Hay veces que en el futbol que hay charlas en las que nos podemos poner de acuerdo, podemos nuestra forma de ver las cosas, pero realmente esto fue una decisión ya tomada. Hablaron de la afición, de la gente, de muchas cosas, que las entiendo, pero nosotros queríamos cambiar en serio a la afición y para cambiarla es muy difícil hacerlo en tres meses”, señaló.

¿Se arrepiente de dejar a Tigres?

Diego Cocca era entrenador de los Tigres cuando la FMF lo buscó para que tomara las riendas de la Selección mexicana, en lugar de Gerardo Martino. El estratega decidió dejar el proyecto de los felinos y el 10 de febrero fue presentado como nuevo seleccionador de México. Ante eso, fue cuestionado si estaba arrepentido de esa decisión, a lo que él respondió que no.

“No me arrepiento, en qué sentido, es verdad, estaba en un proyecto muy bueno y respaldado, pero yo quiero mucho a este país. Si hubiera sido la selección de otro país, con todo respeto, lo hubiera dudado muchísimo. Por eso estoy triste, por no poder ayudar a la Selección desde adentro, necesita mucha ayuda”, apuntó.

El argentino reafirmó que confiaba en lo que estaba trabajando, pero que es imposible obtener buenos resultados en tan poco tiempo. “Estamos convencido que empezamos a encontrar los caminos para ayudarlo, pero en cuatro meses es imposible. Nosotros queríamos transformar la imagen de la Selección, el nivel de la Selección y estábamos convencidos que íbamos por buen camino, pero son decisiones que se tomaron en otro lado”.

Por último reafirmó su cariño por México y que seguirá apoyando al conjunto Tricolor. “Agradecerle a los jugadores, al staff, a la Selección, a México. Yo voy a estar eternamente agradecido con este país, le quería darle algo desde adentro, no se pudo, pero nada, les deseo lo mejor porque siempre voy a estar apoyando y deseándole lo mejor a la Selección mexicana”