Johan Vásquez no oculta su molesta por parta de minutos en el Tricolor

Johan Vásquez, defensa de la Selección mexicana de futbol, reconoció que está molesto ante los pocos minutos que ha recibido en el conjunto nacional, tanto con Gerardo Martino, como con Diego Cocca.

Te recomendamos: México evita otro ridículo y se queda con el tercer lugar de la Liga de Naciones

“Sí me causa un poco de molestia porque todos queremos jugar, recuerdo que cuando estaba en México no jugaba cuando venía a la selección y pensaba en ir a Europa para ganarme esa jerarquía, hoy no cambia esa situación y no sé qué hacer, a lo mejor hay que aceptar las cosas”, declaró al finalizar el encuentro por el tercer lugar de la Liga de Naciones de la Concacaf, ante Panamá.

"Ya no sé qué hacer la verdad. Soy un jugador que sumo, pero no soy 'Rafa' Márquez para cambiar la situación"



Johan Vásquez sobre su falta de minutos con Selección Mexicana luego de la Nations League



🎥 @enrique_mtzvhttps://t.co/VPHtSchlVI pic.twitter.com/CugBSPQCsz — MedioTiempo (@mediotiempo) June 19, 2023

El exjugador de Pumas señaló que siempre ha respondido al llamado de la Tricolor, pero no ha recibido el apoyo que le gustaría. He venido a la selección y no pasa otra cosa, soy un jugador que sumo, pero no es como que soy Rafa Márquez para cambiar la situación y tengo que aceptar mi situación”, comentó.

Vásquez también señaló que de quedarse con la Selección para la Copa Oro, estaría en riesgo su permanencia en el Genoa, equipo que es dueño de su carta, pero que tiene un entrenador que no lo conoce.

“No pedir (su salida), pero sí hablarlo, que se pongan en mi situación, contarles cómo he pasado los últimos dos años con los descensos, el idioma, la liga, voy a reportar con el Genoa porque no sé si me voy quedar ahí y llegar tarde para no quedarme sería difícil, soy padre y me gustaría un poco de tranquilidad pero me gustaría seguir compitiendo, seguir en Europa y seguir viniendo a la selección, pero me gustaría que me comprendieran un poco”, explicó.

¡Entre la Espada y la Pared! 🧐



Johan Vásquez se encuentra en incertidumbre debido a las dudas de quedarse o no para la Copa Oro y el querer irse para resolver su situación en Italia.#NoRendirse #JohanVasquez pic.twitter.com/LmXVDADGIh — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 19, 2023

Por último, Johan espera que ya no lo vean como el jugador que sigue en la Liga MX, sino que complete en Europa, aunque no sea un equipo grande.

“No sabría decirte porque podría ser falta de calidad o no sé, me ha tocado, pero sí me gustaría que ya no me vean como el chico de Pumas y Rayados, sé que no juego en un grande de Europa, pero estoy sacrificando muchas cosas, que se pongan en mi lugar”.