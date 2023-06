Modelo de OnlyFans quema a extenista, ‘me pide una noche en cualquier lugar”

Daniella Chávez, posiblemente, sea la modelo chilena más reconocida de la actualidad, por lo que siempre da de qué hablar ya sea sobre su trabajo o polémicas. Ahora dio a conocer una nueva en la que señala que el extenista Marcelo Chino Ríos le pidió pasar una noche con él, para darle una entrevista.

La influencer compartió en Twitter varias publicaciones en las que señaló lo que el Chino Ríos le propuso, ademas de que en TikTok reveló el audio que le mandó el exnúmero 1 del ranking de la ATP.

“Me trata de Prostituta. El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo el me da una entrevista. ¡Jaja, pobre! Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, señaló la modelo de OnlyFans.

Chávez comentó que a pesar de que gana dinero luciendo su cuerpo, eso no le da derecho a nadie a pensar que pueden estar con ella solo por dinero. “Trabajo con mi imagen, fui Playboy, hago OnlyFans y soy la mejor, pero no le da derecho a tipos como estos a pensar que pueden tenerte por su dinero, jajaja. Como este, son varios que me ofrecen toda la riqueza del mundo por una noche, pero yo prefiero ganarme mi dinero y ser feliz”, apuntó.

También comentó que no quería publicar el audio, pero que ya no aguantó que haya hombres que creen que con dinero pueden tener a la mujer que quieran. “No quería subir el audio del Chino Ríos, pero de verdad molesta e incómoda que tipos que piensan que por tener dinero pueden tener a la mujer que quieren. Le fue mal al Chino, no soy Prostituta y me va muy bien en la vida. No tengo necesidad de acostarme con idiotas por dinero”.

Algunos usuarios señalaron que Daniella Chávez solo se quería aprovechar del nombre del tenista chileno, pero ella aseguró que sí se trata del Chino Ríos.