¿Infidelidad? Neymar pide perdón a su pareja a través de Instagram

El futbolista brasileño Neymar vuelve a estar en el ojo del huracán por un escándalo extra cancha. El jugador del PSG fue señalado de serle infiel a su pareja Bruna Biancardi, por lo que le pidió perdón a través de Instagram.

Neymar le pidió perdón Bruna, quien se encuentra embarazada del hijo del futbolista. “Justificando lo injusto. No era necesario. pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste a través de todo esto y cuánto quieres estar a mi lado y yo justo a tu lado” fueron las primeras palabras del mensaje.

Si bien, el jugador habla abiertamente sobre una infidelidad, la publicación llega una semana después de que la influencer Fernanda Campos diera a entender que tuvo una aventura con el seleccionado brasileño.

“Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Solo yo resuelvo mis errores en mi vida personal, en casa, en mi intimidad con mi familia y amigos. Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida. La mujer que soñé seguir a mi lado, madre de mi hijo. Ha golpeado a su familia, que hoy es mi familia. Alcancé tu intimidad en un momento tan especial que es la maternidad”, señaló.

“Bru, ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesaria, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública. No puedo imaginarme a mí mismo sin ti”, continuó.

El mensaje de Neymar termina con palabras en la que expresa su confianza de que se mantendrán juntos. “Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé ganará, nuestro amor por el otro nos fortalecerá”.

¿Relación Abierta?

De acuerdo con el portal ‘Em off’, Neymar y Bruna Biancardi tendrían una relación abierta a sabiendas de que la vista social tan activa que tiene el futbolista brasileño.

El mismo medio señala que la modelo la habría impuesto tres reglas al jugador para que pueda salir con otras mujeres. La primera es ser discreto, la segunda es que siempre debe usar preservativo y la tercera es que no debe dar besos en la boca, queda prohibido intercambiar líquidos bucales.

Sin embargo, pese a estas condiciones Neymar tuvo que pedir perdón, aunque no admitió la infidelidad. Además, de acuerdo Fernanda Campos no cumplió con los requisitos de Bruna y apuntó a que sí hubo besos en la boca.