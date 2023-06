Exfigura de la WWE revela que padece de cáncer

El excampeón de ECW y exfigura de WWE Tommy Dreamer, causó preocupación entre los fanáticos de la lucha libre luego de que reveló que sufre cáncer de piel.

A través de su podcast House of Hardcore, la actual estrella de Impact dio a conocer que se sometió a una intervención quirúrgica para extirpar el cáncer, además de que dio a conocer que es la tercera ocasión en que se le detecta este padecimiento.

“¿Qué demonios es eso tan brillante que tienes en la cabeza? ¿Vas a la ciudad? ¿Estás disputando combates con alambre de espino? ¿Te estás volviendo loco?’ No, ¿adivinad qué, damas y caballeros? Esto es cáncer de piel. Así es. Ser un Guido todos estos años ha terminado afectándome. Esta es la segunda vez, no, la tercera vez que tengo cáncer de piel, y por supuesto, está en mi cabeza pero ya no soy un niño bonito. Soy duro”, aseguró en el podcast, en declaraciones retomadas por el portal SoloWrestling.

" Se llama cirugía de Mohs. Me la han hecho antes. Lo he tenido aquí en mi pecho, lo he tenido en mi cabeza, y ahora tengo uno más grande en mi cabeza. Lo que estás viendo es el asqueroso resultado de 42 puntos. Tuve 23 por fuera y 19 por dentro. No lo sientes cuando te están cortando”, señaló Tommy Dreamer.

Por esta situación, señaló la leyenda extrema, dejó de aparecer en los programas televisados de Impact Wrestling.

“Esa es la razón por la que lo dejé, una de las muchas razones por las que desaparecí de la televisión. Nunca se lo dije a mi madre. No quería que se preocupara. Lo he sabido desde hace dos meses, casi tres, debido al tiempo de espera para obtener la cirugía, Y yo estaba como, ¡hombre, ¿esto va a ser malo?’ Afortunadamente lo consiguieron y todo ha salido bien”, indicó.

Aunque entró en polémica, ya que aseguró que el causante de su enfermedad es la vacuna contra el Covid-19.

No voy a decir nada sobre al respecto. Pero tuve esto hace 10 años y de repente reapareció. A mi madre le pasaba lo mismo, su sangre no coagulaba. ¿Cómo es que de repente sucedió? Así que, lo que quiero decir es que yo no soy muy, muy, (partidario de las vacunas contra la) COVID. Van a pasar muchas más cosas después de que os hayáis vacunado. Hablamos de toda otra generación a partir de ahora”, finalizó.

Thomas Laughlin, es un luchador profesional estadounidense mejor conocido por su nombre artístico Tommy Dreamer. Dreamer es conocido por su trabajo en la Extreme Championship Wrestling, la Total Nonstop Action Wrestling, la World Wrestling Federation/Entertainment y en All Elite Wrestling.

El luchador tiene 52 años y fue campeón de ECW, NWA, y 14 ocasiones campeón hardcore en WWE, por enumerar algunos de sus cinturones.