¿Qué le pasó? Zague preocupa a sus fans tras foto desde el hospital

El exseleccionado nacional y analista de TV Azteca, Luis Roberto Alves ‘Zague’ causó revuelo en redes sociales, después de que dio a conocer que se sometió a una intervención quirúrgica.

Fue este 20 de junio cuando el exgoleador del América publicó una fotografía desde el hospital, en donde agradeció el apoyo de sus familiares, amigos y compañeros previo a este procedimiento, aunque no dio a conocer mayores detalles de la cirugía.

“Banda bella, hermosa y querida!!! Muchísimas gracias por todas , todas buenas vibras, oraciones, bendiciones dirigidas hacía mi persona enviadas por ustedes!! y ni hablar de mi familia, mis compañeros de trabajo y amistades muy queridas por estar pendientes de la intervención quirúrgica que fui objeto el día de hoy. Se trató, se intentó pero fue inevitable no había de otra… Gracias a Dios y la capacidad de mis Doctores todo salió perfecto!!!Todo muy bien. Mas una vez … muchísimas gracias!!”, escribió en sus redes sociales.

Ante la situación, decenas de compañeros de profesión y aficionados mandaron mensajes de buena vibra para el analista de 53 años.

Cabe recordar que hace unos días, Christian Martinoli dio a conocer que operarán a Zague y el exjugador del América aceptó tener “un dolor muy incómodo” en la espalda.

“Me dijo que está tenso porque desde hace dos meses que no come, que no hace ejercicio, que, parece que en temas de amor no está “jogando” nada y parece que está desequilibrado; se está descompensando como el Diego, no está bien”, declaró Martinoli.

Luis Roberto Alves estuvo presente en la transmisión del duelo entre México y Panamá, correspondiente al tercer lugar de la Liga de Naciones de Concacaf.