WWE Money in the bank 2023: ¿Dónde y a qué hora ver la función?

La WWE está listo para conquistar Inglaterra, después de que se realizará el evento Money In The Bank 2023, en donde se conocer a los nuevos portadores del maletín.

En una de las luchas más esperadas del año, un hombre y una mujer obtendrán la oportunidad de oro, cuando descuelguen el maletín y así obtendrán una lucha por algún título de la WWE en el momento que deseen en 365 días.

Ante esto, las estrellas que calificaron a la lucha de Money In The Bank en la rama varonil son Shinsuke Nakamura, Ricochet, LA Knight, Butch, Santos Escobar, Damian Priest y Logan Paul. Mientras que en la rama femenil, las elegidas son Zelina Vega, Becky Lynch, Zoey Stark, Bayley, Iyo Sky y Trish Stratus.

Además, la WWE prepara una guerra civil entre los integrantes de The Bloodline, cuando Romans Reigns y Solo Sikoa se enfrenten a Jimmy y Jey Uso.

También, Seth Rollins pondrá en juego su campeonato mundial de peso completo ante el líder de The Judgment Day, Finn Balor.

Fecha: Sábado 1 de julio del 2023

Horario: 13:00 horas

Canales de transmisión: Fox Sports Premium I WWE Network

Esta es la cartelera oficial de WWE Money In The Bank

Bloodline Civil War’: Roman Reigns y Solo Sikoa (con Paul Heyman) vs. The Usos (Jey y Jimmy Uso)

‘Money in the Bank Ladder match’ masculino: Shinsuke Nakamura vs. Ricochet vs. LA Knight vs. Butch vs. Santos Escobar vs. Damian Priest vs. Logan Paul

‘Money in the Bank Ladder match’ femenino: Zelina Vega vs. Becky Lynch vs. Zoey Stark vs. Bayley vs. IYO SKY vs. Trish Stratus

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: Seth Rollins (c) vs. Finn Bálor

Cody Rhodes vs. Dominik Mysterio (con Rhea Ripley)

Campeonato Femenino Indiscutido por Parejas de WWE: Ronda Rousey y Shayna Baszler (c) vs. Liv Morgan y Raquel Rodriguez