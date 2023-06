Jaime Lozano habló sobre su posible continuidad en el Tri rumbo al Mundial de 2026

El seleccionador mexicano, Jaime Lozano, habló en conferencia de prensa previo a una nueva participación de México en la Copa Oro y ahí dejó en claro varios puntos importantes como el tema del rendimiento de sus jugadores y la posibilidad de mantenerse en el cargo hasta el Mundial de 2026.

Este miércoles, Jimmy aprovechó la plática con los medios para responder cuestionamientos sobre su continuidad, en donde aseguró que no tiene la cabeza en eso, sino en el siguiente partido del Tricolor, además señaló que de momento todo está bien, pero sabe que si llega un mal resultado las cosas podrían cambiar.

“No sé qué se dice en México, estoy todo el tiempo en la oficina trabajando porque en estas oportunidades hay que dar la vida y sacar las cosas adelante. Tuve un proceso en el que se ganó la medalla de bronce y por eso pensé que podía ser candidato. Ahora, si las cosas salen bien, es ir sumando confianza en los aficionados y jugadores, aunque con un mal resultado el castillo se puede venir abajo. Es paso a paso, así paso con el campeón del mundo”, señaló

Ahora habla Jimmy Lozano pic.twitter.com/BJbMUS5dff — mauricio pedroza (@mauriciopedroza) June 29, 2023

De la misma forma se le preguntó sobre la posibilidad de formar parte de un cuerpo técnico en caso de no quedarse con el puesto de manera permanente. Ante esto, el entrenador aseguró que si de verdad lo quiere no habría ningún problema.

“Mi ego es así de chiquito, pero pienso que si llegas a un cuerpo técnico debe ser porque te pidieron. Así lo veo y si me piden y yo les puedo ayudar, lo pensaría de verdad. Siempre me siento preparado, pero también siento que me falta algo y eso me sirve para no relajarme”, continuó

Para finalizar el seleccionar habló sobre la competencia a la que se enfrentan y cuál es la mentalidad que presenta la selección mexicana para este torneo.

“Desde hace tiempo los partidos fáciles en la Concacaf dejaron de existir. Los juegos hay que ganarlos y trabajarlos porque cualquier equipo te puede competir. En los detalles está el seguir sumando, el equipo sabe que no venimos solo por un buen comienzo, sino por la copa”, sentenció.