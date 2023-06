“César Montes no es un líder en la Selección”: Claudio Suárez

La Selección mexicana se encuentra en un proceso de cambio generacional en diferentes posiciones como lo es la defensa central, donde César Montes se ha afianzado como titular en los últimos dos años.

Sin embargo, pese a que es uno de los mexicanos con más regularidad en clubes, su jerarquía no pesó en el duelo contra Estados Unidos, razón por la que Claudio Suárez, un histórico del Tri, considera que el Cachorro no es un líder en el combinado azteca.

“En este caso César Montes se lo tiene que ganar yo todavía no lo veo como el líder porque no lo he visto como titular, creo que Diego Cocca se equivocó porque en los partidos que se tuvieron de práctica contra Guatemala y contra Camerún puso a Néstor Araujo como central de líbero como líder y luego en el partido importante ante los Estados Unidos no lo pone de titular es más ni siquiera lo lleva”, señaló en entrevista con ESPN.

En ese sentido, el exjugador mexicano mencionó que el técnico en turno debe tener un cuadro base con el objetivo de que el jugador sienta mayor confianza y eso se refleje dentro del campo.

“Esos detalles yo creo que es importante que el técnico y el directivo transmita la confianza a ciertos jugadores y siempre debes de tener una base de jugadores en toda la zonas del campo para poder obtener ese sostén en el equipo”, añadió.

Sobre la llegada de Jaime Lozano al banquillo Tricolor, el Emperador destacó que tiene la preparación adecuada para mantenerse como entrenador rumbo al Mundial 2026, además de que consideró un plus el conocimiento que tiene sobre la mayoría de seleccionados.

“El hecho de haber sido jugador de selección, haber dirigido a la Sub-23, creo que conoce lo que es manejar una selección. Entonces, yo creo que sí está preparado, ya dirigió en primera división, acaba de hacer una gira europea para tener mayor conocimiento, visitó campamentos en Europa para prepararse más”, sentenció.

