‘No sirven para nada’: Ricardo Salinas Pliego critica a la Selección

La derrota de la Selección mexicana generó toda clase de reacciones entre periodistas, aficionados y hasta directivos, como fue el caso de Ricardo Salinas Pliego.

El dueño de TV Azteca, fiel a su estilo, arremetió contra el Tri después de su descalabro ante Qatar, y también mandó un mensaje contra sus detractores.

“¿Y ahora a quién van a culpar por la actuación de la decepción nacional, ya entendieron? Se cansaron de fallar. Viven en un country, andan en BMW para arriba… Acuérdense… MALA y CARA, ahh pero muy Mexicana, como algunas “empresas” públicas que nos cuestan miles de millones y no sirven para nada, pero son muy soberanas jajajajaja”, escribió en Twitter.

Por otra parte, el dueño del Mazatlán en la Liga MX, criticó a los jugadores, debido a las quejas que se dieron a conocer en los últimos días del proceso de Diego Cocca.

“Ahorita sale la bola de pendejøs a culparme a mi y a los otros dueños porque los señoritos no pueden meterle 1 gol a la selección de Qatar… pero cuando es hora de entrenar llegan desvelados, se quejan del calor, de la duración de los entrenamientos, etc. La portería mide 7.20 x 2.4 metros y no pueden meter una pelota, ahhhh pero la culpa es mía”, dijo en redes sociales.

Ahorita sale la bola de pendejøs a culparme a mi y a los otros dueños porque los señoritos no pueden meterle 1 gol a la selección de Qatar… pero cuando es hora de entrenar llegan desvelados, se quejan del calor, de la duración de los entrenamientos, etc.



La portería mide 7.20 x… — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 3, 2023

Por si no lo viste: La ridícula estadística que sufrió México ante Qatar en Copa Oro

Ante estos comentarios, decenas de usuarios reventaron al directivo, culpándolo de las decisiones que se han tomado en la junta de dueños del futbol mexicano.

La Selección mexicana sufrió su segundo descalabro en poco más de un mes, después de la derrota ante Estados Unidos por 3-0 en la Liga de Naciones de Concacaf.