Agenda de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 4 de julio

JCC San Salvador 2023 Athletics - Mens Shot Put Final Uziel Munoz, Jairo Moran of Mexico during the Mens Shot Put Competition at the Athletics of the Central American and Caribbean Games San Salvador 2023, at the Jorge El Magico Gonzalez National Stadium, on July 03, 2023.



Uziel Munoz, Jairo Moran of Mexico durante la Competencia de Lanzamiento de Bala Masculina en el Atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en el Estadio Nacional Jorge El Magico Gonzalez, el 03 de Julio de 2023. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)