“Jugadores de Europa me han dicho que ya no quieren ir a Selección”: Javier Aguirre

En las últimas semanas, la Selección mexicana ha estado en el ojo del huracán por el desempeño futbolístico mostrado en los últimos juegos, lo que desencadenó incluso en la destitución de Diego Cocca.

Incluso, se habló de que varios futbolistas querían abandonar la concentración del tricolor previo a la Copa Oro, situación que no es un tema reciente, puesto que Javier Aguirre reveló que varios jugadores le han dicho que ya no quieren ir a Selección.

“Los jugadores están susceptibles a los medios de comunicación, a las redes sociales. En el vestidor están prohibidos los celulares. Los jugadores están así (viendo el celular), al medio tiempo, no. Esto nos está rebasando, el futbolista está muy sensible. De Europa me han dicho que no quieren ir a la Selección, porque es palo tras palo. Les digo que, ‘tienes que ir hijo, es tú país, no seas ingrato’. En la Selección tienes que tener personalidad”, mencionó en entrevista con David Faitelson.

En esa misma línea el Vasco explicó las razones que podrían influir en esta decisión, pues señaló que cuando dirigía a Rayados, los futbolistas iban “inquietos” cuando eran convocados al Tri.

“Pasa que están perdiendo, creo, la ilusión por venir a jugar, digo por los europeos. Hablaba con mis jugadores en Monterrey, no digo que vayan nerviosos a la Selección, pero iban inquietos, estaban preocupados porque nos hemos vuelto resultadistas”, precisó.

Sobre la llegada de Jalime Lozano al banquillo de la Selección, Javier Aguirre considera que es el técnico adecuado para tomar las riendas del equipo rumbo al Mundial 2026.

“El Jimmy es un muchacho abierto, lo conozco desde hace muchos años, trabajamos en el Sub-17 y la Sub-23, por ahí. Me parece un tipo abierto y creo que él es el hombre”, sentenció.