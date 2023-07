“Tristemente es imposible vivir del deporte en México”: Jorge Orozco

Jorge Martín Orozco Díaz es un atleta mexicano que comenzó su camino en el tiro deportivo desde los 12 años gracias a la pasión que le heredó su padre. Con el paso del tiempo, decidió llevar esta práctica a nivel profesional, pero las diferentes adversidades le han llevado a repensar su decisión.

En entrevista con Publisport, platicó sobre sus inicios en la modalidad de fosa olímpica, el sueño de llegar a París 2024, las dificultades que ha enfrentado para la práctica de este deporte, así como los principales tabúes que se tienen respecto al tiro deportivo.

¿Cómo fue que empezaste a practicar el tiro deportivo?

Realmente empecé desde muy joven, pero a los 11 años comencé un poco más formal en el tiro profesional, no en el olímpico, porque en un principio desde más pequeño no puedes manejar armas de fuego, hay varias restricciones, la seguridad es un tema muy importante y tan bien la capacidad en sí del niño de poder manejar el arma. Siempre he sido muy grande entonces desde muy pequeño empecé y comencé a los 10 años a formarme de manera constante, me vuelvo semiprofesional a los 11 y prácticamente ya profesional a los 12, que fue cuando gané mi primer campeonato en tiro profesional a nivel nacional.

Ya de ahí ha sido una carrera continua, en 2014 empecé por una iniciativa del CODE Jalisco de realizar un equipo de tiro olímpico de escopeta y de ahí es donde nace mi interés por la fosa olímpica y desde entonces lo practico, ya 9 años de haber iniciado en la fosa y desde entonces lo entreno, ha sido mi modalidad principal todos estos años.

¿Quien te inculcó a la práctica del tiro deportivo?

Fue por mi padre, en las modalidades profesionales fue cuatro veces campeón del mundo, ha sido uno de los mejores tiradores mexicanos que ha habido, uno de los más grandes de la historia en su rama… Él me llevaba a su campo de tiro, al principio no me gustaba pero poco a poco le agarré el gusto y empecé a entrenar más, él fue el que me jaló a este mundo a pesar de que yo practicaba más deportes, siempre tuve al tiro en una parte importante de mi vida.

¿En algún momento te imaginaste todo lo que ibas a lograr y conocer todos los lugares que has visitado gracias al deporte?

En un principio no, sobre todo cuando estaba en la rama profesional, yo me imaginaba tirando en México y ya, pero cuando empiezo en el olímpico y por ahí de 2016 que empiezo ya a viajar, comenzó esa asignación de metas de llegar hasta donde más se pudiera y en el caso del tiro olímpico pues asistir a unos Juegos Olímpicos. En un principio no me imaginé que fuera a conocer tantos lugares del mundo gracias al deporte, pero definitivamente se aprecia bastante todo lo que he aprendido y logrado hacer gracias a esto.

¿En algún momento dudaste de poder dedicarte a esto?

Siempre me ha gustado el tiro olímpico, sí traté de llevarlo de una manera en que pudiera dedicarme a esto, obviamente nunca he dejado de estudiar, actualmente estudio comercio y negocios internacionales porque sé que tristemente no se puede vivir del deporte en México, al menos no de una manera bien acomodada que te diera las seguridades en la vida diaria, que no tuviera que preocuparte porque realmente te exige como una profesión en sí, a mí me encantaría vivir únicamente de esto, pero no es posible.

Hablando de este tipo de dificultades, ¿has tenido que batallar para asistir a competencia o tienes apoyo de algún patrocinador o de alguna institución gubernamental?

Desgraciadamente me encuentro en la situación de varios atletas que no están siendo apoyados, particularmente sí me apoya el CODE Jalisco, me apoya la SEDENA, y gracias a ellos me he podido mantener entrenando en la medida de las posibilidades de los apoyos, no he dejado de entrenar y no estoy entrenando al 100% pero gracias a esos apoyos constantes he podido seguir entrenando. Por el lado de la iniciativa privada lamentablemente mi deporte no es muy atractivo, sobre todo por el hecho de manejar armas, entonces se vuelve bastante complicado. Y pues ya sabemos que a nivel gubernamental-federal, a excepción de la SEDENA, pues los apoyos son muy escasos si no es que inexistentes, me encuentro en la situación de muchos atletas de que teníamos una beca y nos la bajaron a todos a seis mil pesos y con eso al menos en mi deporte no puedes hacer nada, con seis mil pesos entrenas dos días y si bien te va.

¿Cuál es tu sentir respecto a esta situación?

Verdaderamente me da un poco de tristeza ver que a pesar de que se ha hecho mucho trabajo, México es productor de buenos tiradores, tanto en rifle como en pistola y en escopeta, pero me da mucha tristeza ver que el deporte de tiro esté tan abandonado en México, definitivamente es caro, pero si existiera el apoyo necesario habría mucho más talento que se podría aprovechar y con muy buenos resultados.

¿Has tenido apoyo para asistir a competencias en el último año?

Este año solo he asistido a competencias nacionales que busco pagar con los apoyos que recibo de SEDENA y el CODE, pero mucho va por mi cuenta también. Mi familia me ha ayudado mucho, he tenido que sacar préstamos bancarios para seguir entrenando, actualmente me encuentro en deuda por seguir entrenando, se acabaron los ahorros de mi padre porque me ha ayudado mucho a pagar mis cosas, entonces mucho de lo que se usa para entrenar o viajar es de mi bolsillo y de mi familia. Desgraciadamente no debería de ser el caso, y solo te estoy hablando de competencias nacionales que organizamos nosotros los tiradores, porque si no no hubiera competido nada en el año, ha habido muchas competencias internacionales las cuales no he ido, mi ranking mundial se fue al hoyo por lo mismo, sigo sin puntuar un solo evento internacional… A finales del año pasado me encontraba en el puesto 12 en la clasificación de Juegos Olímpicos y actualmente no he puntuado y la verdad no tengo el dinero para solventarlo, mi ranking ha disminuido y ya no es opción de clasificación, ya que se contempla a los primeros 16.

Pero, ¿te has acercado a la Conade o al Comité Olímpico Mexicano para solicitar apoyo?

Con el COM ya estamos en pláticas para ver de qué manera se puede resolver y salir a competir, igual para Panamericanos. La Conade no es como que contesten la verdad, no ha habido buena comunicación de su parte.

¿Recibiste apoyo para asistir a Tokio 2020?

Sí, posterior a Tokio sí recibí el apoyo para ir a competencias y tuve buenos resultados, pero aún así me quitaron el apoyo, entiendo que quieran que ganemos todo pero es imposible, además en qué condiciones me tienes, si nada más me mandas a los eventos pero no me apoyas para entrenar pues bueno, estoy gastando yo para entrenar y te doy un resultado bueno, quizás no el que esperabas y no te basta, se me hace gacho.

Por esta falta de recursos, ¿te has visualizado realizando otra actividad en caso de que esto ya no sea sostenible?

El deporte en México no es ningún seguro, tampoco hoy en día desgraciadamente una carrera universitaria, pero mínimo te abres más oportunidades. En caso de que el deporte no me respalde, estaría mi carrera académica y puede empezar a ver otras opciones laborales, o incluso las dos… Pero sí, si lo he pensado, dedicarme a otra actividad.

El equipo de natación artística atraviesa una situación similar, ¿qué piensas de esto y qué mensaje le mandas a tus colegas deportistas?

Desgraciadamente, se me hace triste, pero es una opción real, si de plano sienten que su talento está siendo desperdiciado vayan y toquen puertas en otros lados, puede ser que ahí sí los valoren. En mi caso no es la excepción, yo voy a seguir representando a México en este ciclo olímpico, ya después no sé, igual y hasta me llego a retirar, uno nunca sabe. Voy a seguir representándolo con orgullo porque es mi país pero si me dan una mejor oportunidad en otro lado no lo pensaría mucho la verdad.

¿Como viviste tu participación en Tokio 2020? Te quedaste cerca de ganar el bronce, pero al final fue un resultado histórico

Bastante satisfecho, fue un resultado histórico, no solo en el deporte, sino también en la fosa olímpica, es un gran parteaguas. Para mí fue un resultado increíble y cero frustrado al respecto, me alegra ver que ese resultado fuera inspiración para otras generaciones de querer practicar el tiro deportivo.

¿Qué podemos esperar de Jorge en estos Juegos Centroamericanos?

Sí, ya mis segundos Juegos Centroamericanos, en los pasados nada más tuve un bronce por equipos, mi desempeño fue un poco bajo pero aún así no me fue nada mal, se obtuvo una medalla. Obviamente ahora, estoy en fosa olímpica por equipos e individual, pero tratando de tener el mejor rendimiento posible, voy buscando los oros claramente, sobre todo en la prueba individual, creo que a la medida de las posibilidades he hecho una buena preparación… Después vienen los Juegos Panamericanos y esa es la oportunidad esperada, porque es uno de los métodos de clasificación a París y eso es lo que estamos buscando… Este es el inicio para tratar de lograr lo que no pudimos en Tokio 2020, mi objetivo es superar ese cuarto lugar y conseguir la medalla, obviamente enfocado en el oro.

¿Cómo es la preparación para practicar tiro deportivo? ¿Cuánto tiempo le dedicas?

A pesar de que no es un deporte de desgaste físico constante, existen todos los tipos de desgaste aquí, estoy yendo al gimnasio cinco veces a la semana y de igual manera al campo de tiro. Habitualmente en el gimnasio unas dos horas y en el campo de tiro de cuatro a seis horas, porque es importante los manejos de tiempo, preparación de las rondas, por eso son tan largos los entrenamientos, sí estamos en actividad, pero no todo el tiempo estamos tirando como tal.

¿Qué consideras que le falta al tiro deportivo para ser un deporte más atractivo?

Difusión, publicidad, eso es algo importante, pero se vuelve redundante porque si no es relevante no hay difusión y viceversa. Esto se deriva de una problemática que es el tabú de las armas de fuego en México porque de no existir, el deporte sería más famoso porque la gente no tendría miedo a las armas, el problema es que aquí escuchan armas y lo relacionan con violencia, asesinato o crimen, para mí eso es un problema.

¿Consideras peligroso el tiro deportivo?

Creo que es de los deportes más seguros que hay por el simple hecho que, desde que lo empiezas a practicar, se hace un remarque constante en la seguridad. El deporte en sí no es peligroso, pero el material que usamos sí, si no lo usamos de manera correcta. La seguridad aquí es primero, como deportista sabemos que si hay un accidente la imagen del deporte se va a ver manchada, por eso para nosotros es muy importante que todo esté en perfecto control, los accidentes aquí, pueden ser incluso mortales, para nosotros es muy importante el seguimiento del reglamento y los controles de seguridad en todos los niveles para que no llegue a suceder nada, por eso es tan seguro el deporte. Incluso el mismo público que va tiene un conocimiento previo, en caso de que tengas acceso a las armas, porque el público que solo va como asistente ahí es 100% seguro, no pasa nada porque las armas las manejan expertos en el deporte y con mucha seguridad.

¿Cuál es tu máximo sueño en el deporte? ¿Qué legado te gustaría dejar?

Diría que ser el mejor del mundo, pero definitivamente hay algo mejor que se puede lograr y eso es ser el mejor de la historia o de los mejores, realizar la mayor cantidad de logros en mi carrera y que me recuerden quizás no como el mejor, pero sí uno de los mejores.