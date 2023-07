Julián Quiñones: “Espero mi carta de naturalización y que me llamen”

El flamante delantero del América ha roto el silencio luego de su llegada al nido y entre todas las declaraciones que hizo el atacante, resaltó aquella en la que mencionó su interés de ser llamado a Selección Mexicana luego de recibir su carta de naturalización. Es importante mencionar que el 33 de las Águilas, ya habría tramitado dicho documento, por lo que únicamente restaría recibirlo.

“Yo creo que todos ya se han dado cuenta de eso, Diego Cocca fue el que me invitó a estar en la selección y yo con mucho respeto le dije que si por lo que habíamos vivido en Atlas y todo lo que me ha ayudado, porque esto es una parte de él, porqué él puso en mí la confianza … Y gracias a dios eso va muy bien y estoy esperando mi carta y a esperar si dios quiere que me llamen”, comentó en charla con ESPN.

Los naturalizados en el Tricolor no son un tema nuevo e incluso en tiempos recientes se tuvo la participación de Rogelio Fines Morí, quien llegó a tener minutos en la última justa mundialista. Es importante mencionar que al recibir su carta, el artillero sí podrá ser convocado a selección, pero no perderá el registro de NFM en su club.

¿LA PANTERA MEXICANA? 🥵



Ya lo dijo, Julián Quiñones sí jugaría con el Tri. 🇲🇽



"México me abrió las puertas para convertirme en la persona que estoy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso creo que es jugando en la selección y aportarle lo mejor de mí" 🙌🏼 pic.twitter.com/hJf1j0SHkd — CRACKS MX (@mx_cracks) July 4, 2023

Por lo pronto el atacante ya se encuentra con el equipo de América, poniéndose a punto y a espera de ver su debut como nuevo jugador del América en lo que sería la segunda fecha del Apertura 2023.